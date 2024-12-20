Украинские банки готовятся менять курс доллара: чего ожидать через несколько дней

В украинских банках ожидается небольшое изменение курса наличного доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (23-29 декабря) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,7-42,2 грн. В то же время вечером 20 декабря банки покупают доллары в среднем по 41,7 грн, а продают по 42,19 грн. Таким образом, не исключается минимальный рост курса в продаже.

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В обменниках же, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, ожидается, что с понедельника курс доллара будет находиться в тех же пределах – 41,7-42,2 грн. Вечером же 20 декабря там определили стоимость валюты в средние 41,72/42,14 грн (покупка/продажа). Таким образом, в обменных пунктах прогнозируется снижение курса в покупке при росте в продаже.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

В целом же, рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в последнюю неделю года на наличном рынке вполне возможно оживление спроса – в связи с получением гражданами годовых бонусов и премий. И одним из средств сохранности этих средств от инфляции, по его словам, может стать вложение их в иностранную валюту.

"В то же время, на рынке заметным станет предложение – ведь часть граждан будет сбывать валюту, чтобы приобрести рождественские и новогодние подарки (к тому же продлится период скидок в ТЦ). Поэтому можем прогнозировать, что на наличном рынке соотношение спроса и предложения будет соразмерным, следовательно, не стоит ожидать слишком стремительных курсовых движений", – отметил он.

При этом банкир подчеркнул: в течение следующей недели роль НБУ будет ощутимой на рынке. Ведь будет действовать тактика курсового смягчения, которая может сдерживать рост инфляции.

"Важным для понимания курсовых изменений также останется действие режима управляемой гибкости". То есть на рынке, несмотря на частые и разнонаправленные изменения, будет сохраняться относительное спокойствие, а спрос и предложение на межбанке также будут находиться в равновесии", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в 2025 году в Украине не стоит ожидать курсовых потрясений – по мнению аналитиков, ситуация будет стабильной. В частности, прогнозируется, что на конец года курс доллара будет находиться на уровне 45,7 грн – тогда как в госбюджет заложен средний курс 45 грн. А на конец 2024-го – 42,2 грн. Что немногим выше заложенного в госбюджет-2024 – 42,1 грн.

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