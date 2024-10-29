О том, как обещания нашей власти даже не намерены реализовываться на днях в очередной раз напомнил Минфин. Как оказалось, разрекламированное президентом в канун Дня Независимости "министерство единства" на самом деле создавать никто не планирует. Ведь, по словам Минфина, это "приведет к потере контроля над эффективным использованием бюджетных средств".

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Тут варто констатувати, що влада вчергове продемонструвала майстер-клас, як державні цілі та інтереси замінюються порожньою PR-політикою та суцільною марафонізацією. Проте, проблеми демографії сучасної України не можуть залишатись лише на слайдах в паверпоінті та в постах офісу президента у соцмережах. Україна стрімко втрачає населення, і не лише через війну. Якщо не почати всерйоз займатись цією проблемою, є не нульовий ризик перетворитись в країну, в якій ніхто не живе. Звісно, війна створює страшні наслідки для демографії, але це лише зайвий раз підкреслює що працювати з демографічними викликами треба ще інтенсивніше.

Війну треба розглядати не лише як битву за території, але й як битву за людей. Ми маємо перемогти заради людей, які живуть в Україні зараз, і які житимуть у майбутньому. І над цим треба працювати вкладаючи ресурси не лише в бордюри та бруківку, але й у роботу з нашими людьми. Допомагати біженцям з окупованих та прифронтових містечок облаштуватись на новому місці, стимулювати українців за кордоном повертатись до країни, створювати можливості для наших людей у побудові свого майбутнього і майбутнього своїх дітей тут, в Україні. Врешті-решт, створювати країну, в якій хочеться жити. І цим ми всі, в тому числі влада, маємо займатись прямо зараз.

Саме для того мною та групою депутатів поданий законопроект про засади демографічної політики. Фактично тези з нашого проекту повторив Президент України анонсуючи своє "міністерство єдності", що можна сприймати підтримкою з його боку. Сподіваюсь, влада розбереться сама з "втратами контролю за бюджетними коштами", і не буде плутати інтереси країни з власною безпорадністю.