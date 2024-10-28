Украина получит от Японии кредит, который будет "отдавать" Россия: какая сумма

Япония выделит Украине финансовую помощь на 3,09 млрд долларов (471,9 млрд иен) в рамках кредита от G7 на 50 млрд долларов. Погашаться же он будет за счет доходов от замороженных активов России.

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Об этом сообщает Nikkei. Отмечается: кредит предоставляется на условиях, что эти деньги не будут использоваться для военных нужд.

"Япония будет нести ответственность за 471,9 млрд иен и предоставит средства в виде кредита в иенах от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) ... через фонд Всемирного банка. Помощь будет осуществляться с контролем ... во избежание использования средств в военных целях", – говорится в сообщении.

Ранее же лидеры стран G7 приняли решение о предоставлении Украине кредита на общую сумму около 50 млрд долларов за счет замороженных денег РФ. Выплаты планируют начать до конца текущего года.

В то же время, США предоставит Украине 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7, который будет погашен за счет замороженных российских активов. Половину средств планируется направить на военную помощь, остальные – на экономическую поддержку Украины.

Великобритания же предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (около 2,93 млрд долларов) на военное оборудование. Он также будет погашен за счет доходов от замороженных активов России.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее отметил: предоставление Украине 50 млрд долларов помощи Европейским Союзом (ЕС), США и Великобританией стало одной из самых больших финансовых побед страны за 2,5 года большой войны. Ведь:

Эта помощь будет предоставлена за счет замороженных российских активов.

Таким образом, деньги РФ фактически будут направлены на поддержку Украины.

Он подчеркнул: эти 50 млрд долларов создают "основу финансовой и экономической устойчивости государства в 2025 году". А также отметил, что это промежуточный результат и Украина продолжит настаивать на полной конфискации всех замороженных российских средств.

"Российские деньги должны быть полностью конфискованы на восстановление нашего государства", – резюмировал премьер-министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, G7 не планируют возвращать России замороженные средства даже после войны в Украине. Чтобы получить обратно иммобилизованные активы (а это 260 млрд евро), РФ должна компенсировать все убытки, причиненные в результате боевых действий.

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