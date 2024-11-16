Украина может согласиться на прекращение войны по сценарию Трампа, но не в обмен на стратегические территории – Bloomberg

Новоизбранный президент США Дональд Трамп утверждает, что за один день может остановить российское вторжение в Украину, и в скором времени он сможет это доказать. Это не невозможно – все зависит от того, какой это будет день. Но Трамп и его команда должны определить, что именно означает победа или поражение в Украине, ведь удовлетворение требований москвы означало бы историческое поражение, которое создаст глубокие проблемы для Европы, США и, вероятно, Тайваня, не говоря уже об Украине.

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Об этом говорится в материале Марка Чампиона, колумниста ведущего американского издания Bloomberg.

"Трампу следует направить в Украину компетентного посланника, чтобы понять, почему украинцы так противостоят быстрому прекращению огня "любой ценой", и почему сотрудничество с Киевом отвечает интересам США. А как только такой посланник туда прибудет, я бы посоветовал ему сразу отправиться в шахту, которую я недавно посетил вблизи Покровска, города на востоке Донбасса, который стал одной из самых горячих точек войны", - пишет Чампион.

Он указывает: "Покровскуголь" - единственное в Украине предприятие, добывающее коксующийся уголь — важный компонент, который используется в процессе производства стали, обеспечивающей оборонную промышленность Украины и жизненно важной для восстановления страны после войны.

"Одна из трех шахт расположена менее чем в семи километрах от линии фронта. Если она прекратит работу, украинские металлургические компании будут вынуждены импортировать коксующиеся угли, которые Евросоюз относит к критически важному сырью. Удорожание угля сделает около 50% нынешнего производства стали в стране неконкурентоспособным", – указывает издание.

Издание предупреждает: поспешное "прекращение огня" без анализа последствий, на котором могут настаивать в Белом доме, чревато еще большим укреплением россии, и ее дальнейшей экспансией, ведь у Украины множество ценных ресурсов, которые нельзя передавать кремлю.

"Предложения, звучащие в Вашингтоне, — такие как линия прекращения огня под контролем европейских миротворцев и отказ Украины от членства в НАТО на 20 лет в обмен на американское оружие — содержат недоработанные и преждевременные элементы. Украина имеет месторождения природного газа (с огромными хранилищами для его хранения), лития, редкоземельных элементов, титана и урана, не говоря уже о коксующихся углях в Покровске. При урегулировании, которое будет гарантировать настоящую безопасность, Украина могла бы стать бэк-офисом для Запада, а также маршрутом для сокращения цепей поставок в эпоху деглобализации", - подчеркивает Bloomberg.

Именно поэтому некоторые территориальные вопросы должны обсуждаться во время любых мирных переговоров, отмечает издание.

"Коксующийся уголь Покровска должен оставаться под контролем Украины. Для улучшения инвестиционного климата украинские морские порты и река Днепр также должны быть защищены от нападений и открыты для бизнеса, отмечает Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital, крупнейшего инвестбанка Украины: для этого российские войска должны покинуть Кинбурнскую косу. Запорожскую атомную электростанцию также следует вернуть Украине - как из соображений безопасности, так и с учетом ее шести гигаваттов мощности", - перечисляет Bloomberg.

Однако, по словам Фиалы, самое важное – что "война должна закончиться, и должны быть гарантии безопасности, что она не повторится в ближайшем будущем". Если это произойдет, Украина может оказаться в лучшем положении, чем до войны. Она получит почти беспошлинный доступ к рынкам ЕС и процесс вступления, который может трансформировать как экономику, так и государство.