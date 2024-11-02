Украина должна всеми силами договариваться о переходном периоде по CBAM, – нардеп

Украинская промышленность находится в уникальных отрицательных условиях – война и декарбонизация. Поэтому власти должны организоваться и приложить все усилия для получения облегченных условий участия в европейском экологическом механизме CBAM.

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В этот процесс должны быть включены все Кабинет министров, Верховная Рада, бизнес. Такое убеждение выразил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам промышленной политики Комитета по экономическому развитию Муса Магомедов на круглом столе "Как CBAM ослабит экономику Украины".

Он предупредил: если Украина не приложит усилий для корректировки условий участия в CBAM, то мы получим очень тяжелые последствия.

"Если мы не будем сами проявлять необходимую инициативу и не будем делать все для того, чтобы защитить нашу промышленность, через некоторое время она может перестать существовать. Потому что мы находимся в уникальных по степени негативного влияния условиях – война и декарбонизация", – отметил Муса Магомедов.

Народный депутат пообещал содействие в этом процессе со стороны парламентского комитета.

"Члены нашего комитета серьезно понимают эту ситуацию, и вы можете смело рассчитывать на нас и нашу поддержку. Экономический комитет готов приложить все усилия, чтобы добиться для нашей страны переходного периода с учетом сложившейся ситуации", – резюмировал он.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этот ущерб можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.