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Такого с долларом в Украине еще не было: официальный курс обновил исторический рекорд

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
1,3 т.
Официальный курс доллара установил исторический рекорд

Национальный банк Украины обновил официальный курс доллара на 20 декабря до 41,93 грн. Это на 3 коп. выше текущего курса, а также является рекордом в истории Украины.

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Об этом рассказали в самом НБУ. Согласно его данным:

  • С 27 ноября, когда это произошло впервые за несколько месяцев, рекорд был побит уже 8 раз.
  • Последнее максимальное значение действует 19 декабря – 41,9 грн.
Официальный курс доллара обновил исторический рекорд

Впрочем, причин для паники нет. Ведь:

  • Не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее.

К примеру, после рекордного значения 4 декабря курс опускался до 41,44 грн/доллар, что ниже даже рекорда 27 ноября (41,5 грн).

  • Наличный курс уже давно превысил рекордный показатель.
Национальный банк Украины обновил официальный курс доллара на 20 декабря до 41,93 грн

Более того, объяснял ранее председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), правительство при расчетах проекта бюджета на 2024 год исходило из девальвации нацвалюты примерно на 10%. При этом к концу года курс ожидался на уровне 42,1 грн/доллар.

Соответственно, запас еще есть. А потому ничего сверхъестественного в движениях курса нет.

Изменения курса – обычное явление

Ранее же зампредседателя регулятора Сергей Николайчук объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в 2025 году в Украине не стоит ожидать курсовых потрясений – по мнению аналитиков, ситуация будет стабильной. В частности, прогнозируется, что на конец года курс доллара будет находиться на уровне 45,7 грн – тогда как в госбюджет заложен средний курс 45 грн. А на конец 2024-го – 42,2 грн. Что немногим выше заложенного в госбюджет-2024 – 42,1 грн.

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