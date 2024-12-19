Такого с долларом в Украине еще не было: официальный курс обновил исторический рекорд

Национальный банк Украины обновил официальный курс доллара на 20 декабря до 41,93 грн. Это на 3 коп. выше текущего курса, а также является рекордом в истории Украины.

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Об этом рассказали в самом НБУ. Согласно его данным:

С 27 ноября, когда это произошло впервые за несколько месяцев, рекорд был побит уже 8 раз.

Последнее максимальное значение действует 19 декабря – 41,9 грн.

Впрочем, причин для паники нет. Ведь:

Не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее.

К примеру, после рекордного значения 4 декабря курс опускался до 41,44 грн/доллар, что ниже даже рекорда 27 ноября (41,5 грн).

Наличный курс уже давно превысил рекордный показатель.

Более того, объяснял ранее председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), правительство при расчетах проекта бюджета на 2024 год исходило из девальвации нацвалюты примерно на 10%. При этом к концу года курс ожидался на уровне 42,1 грн/доллар.

Соответственно, запас еще есть. А потому ничего сверхъестественного в движениях курса нет.

Изменения курса – обычное явление

Ранее же зампредседателя регулятора Сергей Николайчук объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в 2025 году в Украине не стоит ожидать курсовых потрясений – по мнению аналитиков, ситуация будет стабильной. В частности, прогнозируется, что на конец года курс доллара будет находиться на уровне 45,7 грн – тогда как в госбюджет заложен средний курс 45 грн. А на конец 2024-го – 42,2 грн. Что немногим выше заложенного в госбюджет-2024 – 42,1 грн.

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