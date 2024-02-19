Такого еще не было: НБУ повысил официальный курс доллара до рекордного уровня

Национальный банк Украины (НБУ) установил на 20 февраля курс доллара на уровне 38,28 грн/долл. Это новый исторический рекорд официальной стоимости "бакса" в Украине. Впрочем, эти значения все равно далеки от тех, которые уже были на наличном рынке. Даже по состоянию на вечер 19 февраля курс доллара в банках несколько опережает официальный и составляет 38/38,45 грн (покупка/продажа).

О повышении курса сообщили в самом регуляторе. Прошлый курсовой рекорд был установлен в Украине 10 января 2024 года. Тогда "доллар по НБУ" стоил 38,23 грн, что на 5 копеек ниже нового максимума.

За последние сутки официальный курс доллара повысился на 30 копеек. За неделю официальная гривня ослабла к доллару на 66 копеек. А вот по сравнению с 1 января 2024 года падение выглядит вовсе не так трагически – доллар подрос всего на 28 копеек.

Рекорд наличного курса значительно превышает даже нынешние показатели. Осенью 2022 года "расценки" на наличные доллары достигали и 43 гривен. Кроме того, следует учитывать, что прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Причин для роста официального курс доллара может быть несколько. Это и сезонный фактор (обычно доллар в Украине как раз дорожает в середине зимы), и задержки с финансовой помощью международных партнеров, и блокирование поляками границы.

Как уже неоднократно объяснял заместитель председателя регулятора Сергей Николайчук, причин для паники нет. Ведь при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением.

Более того, в НБУ прямым текстом предупреждали, что подобное может происходить. "Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и укрепляться, когда ситуация улучшается", – отмечал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара из-за ослабления гривни. В регуляторе уже объясняли, что ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.

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