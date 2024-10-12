Сменили название и сняли флаг РФ: часть российских нефтяных танкеров обошла санкции

Около трети российских подсанкционных танкеров продолжают работать. По данным агентства Bloomberg 21 из 72 судов, находящихся под санкциями США, ЕС и Великобритании, доставили покупателям по меньшей мере 24 партии российской нефти.

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"Полсотни судов ради дальнейшего использования сменили название, часть была перерегистрирована под другим флагом", - написал на своей странице в Telegram глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Количество работающих подсанкционных танкеров растет: если к июлю включительно речь шла о 5 суднах, в августе-сентябре – 6 судов, то за первые 10 дней октября – уже 7 судов загрузились российской нефтью.

Это говорит об одном – санкции в нынешнем виде не являются эффективными, их нужно делать более жесткими и действенными – снижать потолок цен, вводить значительные штрафы и вводить ограничения против тех, кто предоставляет различные услуги российскому теневому флоту – от страхования до обслуживания в портах и т.д. , написал Гетманцев

"Несколько отдельных месседжей – для двух крупнейших государств так называемого "Глобального Юга". Вы регулярно призываете к скорейшему окончанию войны и заключению мира. Мы стремимся к этому еще больше – ведь война идет на нашей территории, уносит жизни наших людей, разрушает наши города и села. Основным источником, благодаря продаже которого Россия может продолжать войну - это нефть.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Саудовской Аравии растет недовольство по поводу нарушения другими странами (включая Россию) квот по добыче нефти. На этом фоне Эр-Рияд планирует резко увеличить объем добычи черного золота, что может лишить Кремль средств для финансирования войны в Украине.

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