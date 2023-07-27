Путин загнал Россию в изоляцию: даже партнерский банк отказался финансировать РФ 

Новый банк развития, которые создали страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), отказался финансировать РФ. Такие действия нарушили бы условия санкций.

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Об этом сообщает издание Insider. Глава Нового банка развития заявил, что не финансирует никаких новых проектов в России. РФ является одним из основателей Нового банка развития наряду с Бразилией, Индией, Китаем и Южной Африкой. Дистанция, которую Новый банк проводит между собой и Россией, усиливает экономическую и финансовую изоляцию страны.

Россия настолько отрезана от мировой финансовой системы, что даже Новый банк развития (НБР) — многосторонний кредитор, одним из основателей которого она является, – не хочет начинать там новые проекты на фоне масштабных санкций против страны.

Дилма Руссефф, президент НБР и бывший лидер Бразилии, опубликовала более длинное заявление на португальском языке в Twitter, теперь известном как X. По ее словам, банк не рассматривает новые проекты в России, поскольку работает в соответствии с международными финансовыми и капитальными ограничениями.

Группа планирует встретиться в Южной Африке в следующем месяце. В то время как ожидалось, что они будут разрабатывать единую валюту, которая будет конкурировать с долларом США, как указал Путин в прошлом году, Индия отрицает, что группа работает над этим.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт в сфере финансов экс-председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова рассказала, что в случае полного прекращения действия зернового коридора в июле не ожидается никакой мгновенной девальвации гривни. Однако в таком случае Нацбанку придется увеличить продажу иностранной валюты максимум на $1 млрд в месяц.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить зерновое соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Несмотря на сделанное сегодня заявление, я считаю, что президент России Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался. Вероятно, мы сделаем шаги в телефонном разговоре с Путиным, не дожидаясь августа", – сказал он.

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