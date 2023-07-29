Путин может потерять власть в течение года: британский разведчик указал на проблемы с олигархами и экономикой 

Кристофер Стил, который руководил российским отделом МИ-6 в Лондоне в период с 2006 по 2009 год, считает, что президент РФ Владимир Путин лишится своей власти в течение года. Он насказал несколько возможных сценариев.

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Как пишет Sky News, разведчик считает, что нужно "подготовиться к концу эпохи Путина". Медленный прогресс контрнаступления Украины, возможно, дал Путину некоторую "передышку", но беспокойство по поводу вторжения и ужесточения санкций на российскую экономику и богатых и влиятельных может оказаться решающим.

Он считает, что это наиболее вероятный сценарий, при котором разыгрывается следующий нарратив: "При необходимости делается насильственный шаг, чтобы убить или свергнуть Путина в пользу другого секурокра или олигарха режима, но того, кто дистанцировался от войны и готов вести переговоры о ее прекращении с Западом".

По его словам, "восходящая звезда" Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, является одним из потенциальных преемников. Другими были олигарх Игорь Сечин по прозвищу "Дарт Вейдер" и бывший премьер-министр России Виктор Зубков.

Хотя такой нарратив может ускорить окончание войны, Стил говорит, что другой результат может привести к захвату контроля националистами в службах безопасности, которые потеряли веру в Путина, но хотят продолжать боевые действия.

После более чем 20 лет пребывания у власти и растущего давления 70-летний политик может решить, что пришло время уйти в отставку на следующих выборах, запланированных на март 2024 года. Стил говорит, что выборы дают ему "потенциальный шанс" и что Путин может поддержать преемника, такого как Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности России, или Алексей Дюмин.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Великобритания расширила санкции против России. В список персональных ограничений внесены еще 13 человек, среди которых чиновники, причастные к похищениям и депортации украинских детей. По той же причине в список попал детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму.

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