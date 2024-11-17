После российских обстрелов в Украине массово опаздывали поезда: прибыли ли они на конечные станции

Из-за массированного обстрела в Украине была повреждена энергетическая инфраструктура, что повлекло задержку нескольких пассажирских поездов на юге, западе и северо-востоке Украины. На пострадавшие участки были направлены резервные тепловозы и возобновлено движение.

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Об этом сообщила "Укрзалізниця". "Обесточенные участки путей подключены к соседним подстанциям, большинство поездов продолжают движение по штатным электровозам. На участках, где электроснабжение пока не восстановлено, поезда двигаются под резервными тепловозами", – говорится в сообщении.

17 ноября в результате массированного вражеского обстрела получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры Украины, что привело к обесточению нескольких важных железнодорожных участков. Это повлекло задержку движения пассажирских поездов, следующих через пострадавшие регионы. Пока с задержкой до сих пор курсируют следующие пассажирские поезда:

№51 Запорожье – Одесса: задержка на 44 минуты из-за повреждения участков на южном направлении;

№207 Харьков – Одесса: задержка на 35 минут из-за обесточивания железнодорожных станций на северо-востоке;

задержка на 35 минут из-за обесточивания железнодорожных станций на северо-востоке; №25/135 Ясиня, Черновцы – Одесса: задержка на 36 минут в связи с перебоями в энергоснабжении на западе страны;

задержка на 36 минут в связи с перебоями в энергоснабжении на западе страны; №78 Ковель – Одесса: задержка на 36 минут из-за остановки движения на западе;

задержка на 36 минут из-за остановки движения на западе; №87 Запорожье – Ковель: вынужденная остановка из-за отсутствия питания на железнодорожных участках;

вынужденная остановка из-за отсутствия питания на железнодорожных участках; №59 Харьков – Одесса: задержка на 35 минут, проблемы с энергоснабжением вызвали задержку на маршруте.

На место обесточенных участков выехали резервные тепловозы для возобновления движения. Это позволило обеспечить постепенное обновление графика движения и уменьшить время ожидания для пассажиров.

Оперативные действия железнодорожников преследуют цель как можно быстрее вернуть движение в привычный режим. Актуальный перечень задержек доступен на официальном сайте, где пассажиры могут проверить статус поезда и получить актуальные обновления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзализныця" запустила новый поезд в популярном среди украинцев туристическом направлении – во Львов. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы всего на 2 дня декабря.

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