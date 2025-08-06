Полицейский чиновник шокировал состоянием семьи: супруга стала получать миллионы, а мать купила одну из самых дорогих квартир Киева

Бывший руководитель следственно-оперативной группы по делу убийства журналиста Павла Шеремета Евгений Коваль после громкого увольнения вернулся в полицию. Сейчас он работает советником в организационно-аналитическом отделе НПУ. В СМИ писали о его влиянии на "серый рынок" подакцизных товаров. Но подтверждений этой информации нет. В то же время, легко можно подтвердить удивительное везение ближайших родственников силовика.

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Пока Коваль работал в полиции, его жена, отец (уже покойный), мать и сестра смогли обзавестись огромным состоянием. Например, в этом году мать сотрудника НПУ стала владелицей квартиры в одном из самых дорогих ЖК Киева, стоимость которой достигает более одного миллиона долларов. Женщина приобрела элитное жилье площадью 200 квадратов.

Отец Коваля Александр, на которого был оформлен только ФЛП, владел едва ли не самой дорогой землей в Закарпатской области и оформил на себя элитную машину. А супруга Коваля Юлия за несколько лет из безработной бывшей сотрудницы вуза превратилась в женщину, которая ежемесячно зарабатывает по миллиону гривен. При этом, источник ее дохода – иностранная компания, которая, как удалось выяснить OBOZ.UA, связана с бывшим полицейским.

О том, чем известен Евгений Коваль и какое состояние приобрела его семья – читайте в материале OBOZ.UA.

Что удалось выяснить. Коротко о главном:

Евгений Коваль официально работает советником в одном из управлений НПУ, однако он сохраняет влияние на правоохранителей;

жена Коваля из безработной превратилась в успешную бизнес-вумен. Львиную долю дохода она получает от польской компании "Агроимекс";

OBOZ.UA удалось установить владелицу компании – украинка Мария Ситак. Одной из ее компаний ранее владел Сергей Вязмикин, экс-заместитель начальника Департамента защиты экономики НПУ;

мать Коваля, Ирина Петровна, в 2025-м купила два паркоместа и шикарную квартиру в одном из самых дорогих ЖК столицы;

женщине также принадлежит ряд участков на Закарпатье;

на отца (уже, к сожалению, покойного), Коваля Александра, у которого из бизнеса был только ФЛП, оформили элитную машину – TOYOTA LAND CRUISER PRADO.

Коваль и его супруга-беженка с миллионной зарплатой

В прошлом году генерал Евгений Коваль в среднем зарабатывал по 65,9 тыс. грн в месяц до налогообложения (это примерно 53 тыс. грн "на руки"). Однако экономить силовику не приходится. Пока Евгений Александрович строил карьеру в полиции, его жена превратилась в миллионершу. В 2015-м, когда Коваль работал начальником департамента внутренней безопасности НПУ, Юлия на своем основном месте работы – в Национальном педагогическом университете им. Драгоманова – заработала всего около 6,6 тыс. грн (за год). Для сравнения, за прошлый год доходы женщины составили уже 12,1 млн грн.

Секрет богатства семьи Коваль – польская компания "Агроимекс". Несколько лет Юлия была безработной, а потом начала декларировать незначительный доход от занятия предпринимательской деятельностью (в среднем, до 30 тыс. грн в месяц). Ситуация кардинально изменилась, когда Коваля уволили с должности заместителя председателя НПУ (а это произошло в 2021-м).

Уже со следующего года Юлия Коваль начала декларировать миллионы от компании "Агроимекс". В 2022-м – 3,6 млн грн за год, в 2023-м – уже 7,1 млн (плюс еще 3,2 млн от занятия предпринимательской деятельностью). В 2024-м жена силовика заработала уже 12,1 млн грн.

Таким образом, когда-то безработная женщина превратилась в официально миллионершу сразу после увольнения мужа с должности заместителя председателя Нацполиции. Сейчас Коваль как советник в НПУ получает официально в 15,3 раза меньше, чем его жена. При том, согласно с декларацией, Юлия (вероятно, вместе с детьми) находится в Испании в арендованной квартире.

"Агроимекс" официально принадлежит Марии Ситак. Ситак – совладелица агрохолдинга "ОССОЙО", дочь Александра Ситака, соучредителя агрохолодинга, предприятия "Бердичевская солодовая компания". OBOZ.UA обратился с запросом к Марии и поинтересовался, за что ее польская компания платит жене полицейского миллионы гривен.

До 2021-го конечным владельцем "ОССОЙО" был Сергей Вязмикин (прописан в общежитии НПУ на ул. Салютная, 3). Он работал до 2019-го первым заместителем начальника Департамента защиты экономики НПУ, то есть, был коллегой Коваля. А жена Вязмикина Оксана (вероятно, родственница Марии Ситак) работает в ООО "Первая украинская аграрная компания" (эта компания сейчас принадлежит ей). Ранее среди владельцев этой ООО была и Мария Ситак.

Оксана Визимкина также зарегистрирована в общежитии НПУ. В декларации Визимкина был автомобиль Mercedes-Benz GLS-Class 2019 г.в., стоимость которого составляет около 70 тыс. долларов. Это авто его супруге предоставила "Первая украинская аграрная компания".

Правоохранителю повезло с родителями: официально владеют имуществом на десятки миллионов гривен

Супруга Коваля – официальная миллионерша, которая удивительно разбогатела в момент, когда полицейского уволили с должности заместителя председателя НПУ. Но назвать его альфонсом трудно. Он скорее "мажор" – его родители, судя по количеству оформленной на них недвижимости – долларовые миллионеры.

В феврале 2025-го мать полицейского купила квартиру площадью 200 кв.м. в одном из самых дорогих ЖК столицы – ЖК Signature в Печерском районе.

Сейчас в этом ЖК продают четыре квартиры. Стоимость квадратного метра составляет от 5,6 тыс. до 7,2 тыс. долларов. То есть, такая квартира, как у матери правоохранителя, должна стоить не менее 1,1 млн долларов. Вероятно, мать правоохранителя верит в будущее украинского рынка недвижимости, ведь инвестировать как минимум миллион долларов в жилую недвижимость во время полномасштабной войны – очень смелое решение. Вместе с огромной квартирой Ирина Петровна Коваль также купила также два паркоместа площадью по 13,6 кв.м на минус шестом этаже. Каждое паркоместо в этом ЖК стоит как двухкомнатная квартира в киевской панельке в одном из спальных районов.

На отца полицейского, Александра Коваля, судя по данным YouControl, не было оформлено никаких компаний. Ему принадлежал черный TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 2022 г.в, стоимость которого составляет около 60 тыс. долларов. На мужчину был оформлен ФЛП, но в 2024-м регистрация прекращена в связи со смертью. Мобильный номер телефона Александра Коваля, судя по данным GetContact, подписывали, в том числе и как "папа Евгения УБОП (Управление по борьбе с организованной преступностью)".

Ему также принадлежало много участков в селе Пилипец – одном из самых популярных горных курортов Закарпатья. Сейчас они оформлены на мать силовика.

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Как сообщает Bihus.Info, в декабре 2024-го на участке открыли гостинично-ресторанный комплекс "Shypit SPA & Resort". Комплекс кроме гостиничных номеров состоит из СПА, трех ресторанов, собственного кинотеатра, дома для персонала и набережной для прогулок.

Кстати, земля в Пилипце стала появляться у семьи тогда, когда Коваль работал в полиции, а активная фаза развития на участке пришлась как раз на период, когда он дослужился до заместителя председателя Нацполиции. Стоит заметить, что соразмерных официальных заработков, чтобы развернуть такое масштабное строительство, у родителей полицейского не было, отметило издание.

Неподалеку от "Shypit SPA & Resort" расположен отель "Дача на Магури". Это – собственность сестры Евгения Коваля. Екатерина Крет в свое время работала в налоговой Вышгорода. Ее бывший муж годами продавал детскую одежду. Сейчас Дмитрий Крет также работает в структуре Нацполиции. Начинал с Киберпола, а сейчас – старший уполномоченный Департамента стратегических расследований. В ответе журналистам Bihus.Info Крет сообщил, что свояк никак не способствовал его устройству на службу, а род деятельности решил изменить сам.

Согласно с данными реестра прав на недвижимое имущество, женщине также принадлежит ряд участков неподалеку от с. Пилипец – в урочище Плай. Речь идет о земельных участках, стоимость которых достигает десятков миллионов гривен. Как пожилые родители Коваля смогли получить в собственность недвижимость такой стоимости – загадка.

OBOZ.UA публично обращается к НАБУ и САП с просьбой проверить, мог ли высокопоставленный сотрудник полиции повлиять на стремительное и удивительное обогащение своих родственников.