Я точно не против, чтобы мы смогли увеличить доходы учителей. Более того, если у нас есть лишние деньги партнеров (но лишних нет), то справедливо считаю было бы отправить 30 млрд грн их на учителей вместо идиотской идеи раздачи "всем по 1000" .И очень надеюсь, что именно так будет.

Видео дня

Но я искренне не понимаю, зачем это делать в виде подачки "1000/2000 грн от Правительства", а не просто увеличить сейчас в бюджете расходы и зарплату учителей. Бюджет это как раз у Правительства сейчас.

А так одной рукой у учителей забрали 3,5% (из-за повышения военного сбора) и заморозили зарплаты в Бюджете. А другой рукой производят выплаты 1000 грн.