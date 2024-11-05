Большинство украинцев считают, что государство недостаточно поддерживает переселенцев в решении жилищного вопроса, поэтому некоторые готовы вернуться на оккупированные территории. Расширение программ єВідновлення и єОселя может значительно улучшить ситуацию и способствовать возвращению людей на подконтрольные Украине земли.

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Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. По результатам опроса, проведенного компанией Active Group, значительная часть переселенцев выразила готовность вернуться даже во временно оккупированные территории, если не будет решен вопрос жилья на подконтрольных территориях.

Результаты опроса свидетельствуют о критической оценке со стороны граждан по работе государства в сфере обеспечения жильем ВПЛ. Только 2,2% респондентов считают, что государство делает все возможное для возвращения переселенцев на подконтрольные Украине территории. Более трети (34,9%) ответили, что государство "скорее недостаточно" способствует этому процессу, а еще 22,8% заявили, что государство "категорически недостаточно" помогает.

По словам Шуляк, основными факторами, способствующими возвращению переселенцев, является доступ к жилью, возможность трудоустройства и прозрачные государственные институты. Особенно важно, чтобы люди, чье жилье разрушено на оккупированных территориях, могли найти новый дом на территориях, подконтрольных Украине. Программы єВідновлення и льготная ипотека єОселя считаются одними из ключевых для обеспечения переселенцев жильем.

Шуляк отмечает, что необходимо расширить программу єВідновлення, которая оказывает финансовую поддержку обустройству жилья, чтобы обеспечить возможность обустройства на подконтрольной части Украины для тех, кто потерял дома в результате войны. Кроме того, правительство может усовершенствовать условия участия ВПЛ в программе льготной ипотеки есть поселок, снизив процентную ставку с 7% до 3% и размер первого взноса до 15%. Это позволило бы сделать программу более доступной для переселенцев.

Украинские парламентарии предупреждают, что российские кафиры часто обещают возвращение жилья или финансовые компенсации тем, кто готов вернуться на оккупированные территории. В частности, пропаганда обещает переселенцам компенсации за утраченное жилье, пытаясь привлечь их к оккупированным территориям. Однако, как показывает опыт, большинство этих обещаний так и остаются невыполненными, оставляя людей в более сложных условиях.

Чтобы сделать жилье более доступным, в ипотечной программе есть обитель уже внесены определенные изменения. Так, для молодых людей в возрасте до 25 лет размер первого взноса снижен с 20% до 10%. Также с декабря 2024 г. ближайшие родственники ВПЛ, такие как муж, жена, родители или дети, смогут приобрести жилье по этой программе, хотя и под стандартную ставку 7%.

Расширение жилищных программ и улучшение их доступности для ВПЛ критически важны для Украины. В то же время, кроме ипотеки и финансовой помощи, важно создавать условия для развития государственных и муниципальных жилищных программ, которые могут предложить переселенцам временное или постоянное жилье на доступных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, большинство украинцев (91%) не планируют переезжать в Европейский Союз в ближайшие годы. Для вступления в ЕС, по мнению 57% граждан, Украине необходимы дальнейшие реформы.

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