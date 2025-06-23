НБУ резко увеличил распродажу долларов и евро: что происходит на валютном рынке

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе резко увеличил продажу валюты до $724 млн – на $138,7 млн больше, чем неделей ранее, когда было продано $585,3 млн. Такой шаг стал реакцией на ослабление гривны и растущее давление на курс из-за импорта, инфляционных ожиданий и бюджетных расходов.

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Об этом свидетельствуют статистические данные регулятора, по обновленным данным, сальдо операций ежедневно оставалось отрицательным. В понедельник оно составляло $0,4 млн, во вторник – $13,7 млн, в среду – $14,1 млн, а в четверг – $11,9 млн, это означает, что регулятор ежедневно поддерживал рынок, сдерживая давление на гривну.

Официальный курс гривны к доллару США за неделю изменился с 41,4466 грн/$1 до 41,8335 грн/$1. То есть гривна обесценилась более чем на 38 копеек. В то же время на наличном рынке колебания были менее заметными, курс покупки поднялся до около 41,71 грн/$1, а продажи – до 41,80 грн/$1.

Финансовые аналитики объясняют действия Нацбанка как превентивные. Несмотря на относительную стабильность спроса со стороны населения и бизнеса, изменение макроэкономических ожиданий – таких как увеличение бюджетных расходов, активизация импорта и потенциальный рост инфляции – заставляют регулятора действовать наперед.

В"КИТ Group", крупном операторе наличного валютного рынка, отмечают, что курс доллара сейчас находится в пределах "плавающей стабильности", это стало возможным благодаря высоким валютным резервам, контролируемому спросу на валюту и умеренной активности на рынке. Аналитики предполагают, что в течение ближайших274недель курс доллара останется в пределах 41,10841,80 грн/$1.

В среднесрочной перспективе – до осени возможно укрепление доллара до 42,001042,50 грн/$1, особенно если активизируются импортные операции, а правительство ускорит расходы из бюджета. В то же время возможно замедление валютных продаж со стороны НБУ, если гривна стабилизируется в пределах прогнозируемых параметров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине провели ежегодный пересмотр показателей банковской системы и обновили список системно важных банков – учреждений, чья стабильность является критически важной для финансовой системы страны. К уже имеющимся 15 банкам добавлено АО "Идея Банк", который впервые получил этот статус по итогам работы в 2024 году.

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