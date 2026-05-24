Нацбанк выводит из обращения гривни: какие купюры подлежат изъятию

Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска. Тем не менее, украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили:

Сама замена денег будет происходить постепенно.

Одним из способов этого станут обычные расчеты, производимые гражданами.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Почему НБУ виводит гривни из обращения

Причин же, по которым Нацбанк решил вывести указанные банкноты из обращения, отмечается, несколько. В частности:

Намерение регулятора повысить качество наличности в обращении.

Желание НБУ оптимизировать наличный оборот.

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.

Нацбанк выпустит новые 10 грн

В то же время, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в июне и получит название "30 лет Конституции Украины". Там отметили:

Отчеканена монета будет из серебра 925-й пробы .

. Посвящена она будет Конституции Украины – основному закону страны, принятом 28 июня 1996 года.

Войдет в серию "Украинское государство".

