Нардепы сделали шаг к принятию бюджета-2025: комитет принял решение по зарплатам прокурорам

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил к рассмотрению народными депутатами в первом чтении проект бюджета Украины на 2025 год – с предложениями самих депутатов. За – 25 голосов. Рассмотрение документа с правками должно состояться на текущей неделе (стартовала 28 октября). В текущем виде документ, в частности, предусматривает увеличение зарплат прокурорам на 37%.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил: в Министерстве финансов оценили проект бюджета как "соответствующий параметрам, согласованным с партнерами".

"Разбирательство с правками на этой неделе. Их 2098 штук, поэтому снова будет в два дня: вечера правки и с утра голосование", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: во время голосования в комитете его члены поддержали увеличение зарплат прокурорам на 37%. Что сам Железняк оценил негативно.

С позитивной же стороны он воспринял несколько решений. В частности:

Из документа убрали финансирование Дорожного фонда, "как и 25% акциза на него".

Также убрали "деньги на кешбэк".

"Но это все в поручении правительства – поэтому это только промежуточная победа. После голосования правительство вернет текст Бюджета и не факт, что эти хорошие правки там останутся", – констатировал нардеп.

В свою очередь, глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что другими ключевыми решениями стали:

По меньшей мере 2 млрд грн направить на гуманитарное разминирование.

Исключить предложение перевести счета в банках больниц в Казначейство.

Перевести Аппараты Верховной Рады с 1 апреля 2025 года в грейдовую систему оплаты труда (зависимо от ранга).

Пересмотреть идею внедрения в 2025 году премирования судей местных судов и соответственно пересмотреть расходы на их обеспечение.

Рассмотреть возможность выделения финансирования (4,8 млрд грн) на новые пассажирские вагоны.

Рассмотреть возможность направить 4% НДФЛ в бюджеты в объединенные территориальные общины и одновременно отказаться от субвенции из государственного бюджета областным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на коммунальные услуги.

Определиться по поводу целесообразности перечисления в государственный бюджет реверса из бюджетов органов местного самоуправления (ОМС), "то есть оставить 12,9 млрд грн бюджетам ОМС".

"Так называемая "чернобыльская пенсия"/доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения/ будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год (цена вопроса выплаты пенсий новым "поселенцам" - около 15 млрд грн)", – рассказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно макропрогнозу, на который опиралось правительство при составлении бюджета-2025, номинальный ВВП Украины в следующем году вырастет лишь на 2,7%. В то же время цены поднимутся на 9,5%.

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