Нардеп от ОПЗЖ разработал скандальный законопроэкт против журналистов: сын стал чиновником и купил автомобиль за миллионы, а сам депутат помогал Медведчуку

Нардеп и член ОПЗЖ Григорий Мамка – главный автор законопроекта №10242, который вводит уголовную ответственность за размещение в свободном доступе конфиденциальной информации из публичных реестров. И во время полномасштабной войны речь идет об особом жестком наказании – восемь лет тюрьмы.

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Против принятия документа выступили журналисты, общественные деятели, разоблачители коррупции. Все они говорят о том, что новые нормы закона позволят оказывать давление на журналистов и не будут способствовать усилению свободы слова. И это далеко не первая сомнительная законодательная инициатива Мамки.

Именно он автор правки, смягчавшей наказание за "ошибки" в декларациях, обращался в Конституционный суд для отмены электронного декларирования. Кроме того, Мамка был соратником предателя Украины Виктора Медведчука, предлагал взять его на поруки, разрабатывал с ним проект постановления об "имплементации Минских соглашений" и вместе с Ильей Кивой писал обращение против волонтера и блогера Сергея Стерненко.

О том, к чему может привести новый законопроект и чем известен Мамка, читайте в материале OBOZ.UA.

Восемь лет за расследование о беглеце из Украины или коррупционере: какой закон предлагают принять

"Принятие этого законопроекта позволит установить уголовную ответственность за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах и усиление уголовной ответственности во время действия военного положения за уголовные правонарушения в сфере использования информационно-коммуникационных систем", - написал в пояснительной записке главный автор законопроекта Григорий Мамка, член партии ОПЗЖ и депутатской группы "Платформа за жизнь и мир".

Законопроект зарегистрировали еще в 2023 году, однако вскоре его могут рассмотреть в Раде. Журналисты, организации, занимающиеся борьбой с коррупцией , призвали нардепов не поддерживать скандальный документ.

Дело в том, что преступлением может стать даже, например, утечка данных о пересечении границы мужчинами во время военного положения, расследование с использованием информации из баз данных, например, о владельцах авто. "Этот законопроект не только нарушает права журналистов, но и угрожает свободе медиа в Украине. Он создает серьезную опасность для защиты источников информации, а также подвергает сомнению способность журналистов выполнять свои профессиональные обязанности", - заявила Вероника Вельч, директор Amnesty International в Украине.

"Под прикрытием борьбы со злоупотреблением данными создается инструмент, который может быть использован для преследования журналистов, освещающих коррупционные схемы или злоупотребления властью", - заявили в "Детектор медиа". "Человек, который по базе пробьет очередного должностного владельца нового Range Rover 2024 года, получит тяжкое преступление, 8 лет, и не получит защиты как обличитель коррупции", – возмутился на своей странице в Faceebook журналист-расследователь Михаил Ткач.

Кстати, героем расследования о покупке нового дорогостоящего автомобиля чиновником теоретически может стать и сын Григория Мамки Олег. Сын депутата возглавляет один из отделов администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. В 2022 году он стал владельцем сразу трех автомобилей, среди которых черный Toyota Land Cruiser 2022-го. В декларации указано, что автомобиль чиновник купил за 3,6 млн грн. Сейчас на сайтах с объявлениями автомобиль, как у сына Мамки, продается за 80-100 тысяч долларов.

Его средняя зарплата в Госслужбе спецсвязи и защиты информации в прошлом году составила 61,2 тыс. грн в месяц. А от занятия предпринимательской деятельностью он получил почти 3,6 млн грн. Сын Мамки – владелец трех компаний: "Консалтинговая правовая компания Кодекс", "Защита Плюс", "Партнершип". "Защита плюс" получила в этом году 143,3 тыс. грн за услуги охраны с размещением поста Госслужбы спецсвязи и защиты информации в Винницкой области. Еще 424,3 тыс. грн заплатила Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Другое предприятие Мамки "Партнершип" получило от органа, в котором он работает (Госслужба связи и защиты информации) 1,1 млн грн за охрану объекта во Львовской области, то есть фактически сын нардепа зарабатывает, в том числе, на государственных заказах от ведомства, в котором работает.

Писал документы с Кивой и Медведчуком и жаловался на проверку деклараций: чем запомнилось депутатство Мамки

Кроме Григория Мамки, среди авторов документа: Владимир Захарченко ("Слуга народа"), Владлен Неклюдов ("Слуга народа"), Максим Бужанский ("Слуга народа"), Максим Павлюк ("Слуга народа"), Вячеслав Медяник (" Слуга народа"), Сергей Ионушас ("Слуга народа"), Юлия Яцик (безфракционная), Владимир Арешонков ("Довіра"), Суто Мамоян ("Платформа за жизнь и мир").

Мамка часто подает документы в сотрудничестве с коллегами. Например, в 2019-м Мамка вместе с предателем Украины (уже покойным) Ильей Кивой написал запрос в Нацполицию с требованием безотлагательно расследовать дело Сергея Стерненко (речь идет о деле о самообороне), которое нардеп назвал "резней".

Также в 2019-м Мамка вместе с еще одним предателем Украины Виктором Медведчуком и еще рядом депутатов от ОПЗЖ подыграл российской пропаганде. Он зарегистрировал проект постановления Рады относительно "неотложных мер по прекращению боевых действий и восстановлению мира, имплементации Минских соглашений". Среди прочего, постановление предусматривало разработку закона "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно предоставления автономного статуса Донбасса как неотъемлемой составной части Украины". Пока Россия нарушала Минские соглашения и продолжала агрессию против Украины, Мамка предлагал "безотлагательно" выполнять условия соглашения. Кстати, в 2021-м Мамка предлагал взять Медведчука на поруки.

В 2020-м Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало фамилии 47 депутатов, которые направили в Конституционный Суд Украины представление по делу о недостоверном декларировании, среди них был и Мамка. Нардеп также был автором правки к закону, которым должностные лица, не задекларировавшие имущество на сумму 1,3 млн грн, избегают административного правонарушения.

До Рады он работал в полиции. В 2015-м его уволили с должности заместителя начальника главного следственного управления. Михеил Саакашвили, тогда будучи главой Одесской ОГА, увольнение прокомментировал так: "Мамка был столбом коррупционной системы рэкета и вмешательства в бизнес в старой милиции".

Несмотря на сомнительную репутацию, Григорий Мамка продолжает работать в парламенте. А его законопроект может изменить условия работы для всех журналистов и разоблачителей коррупции.