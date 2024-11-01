Налоговая для удобства налогоплательщиков и пользователей создала сайт - Территория высокого уровня налогового доверия.

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Первый Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства будет сформирован по результатам четвертого квартала 2023 года и трех кварталов 2024 года, в конце ноября и уже в начале декабря каждый может проверить о включении себя в Перечень.

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На сайті "Територія високого рівня податкової довіри" платники зараз можуть ознайомитись з інфо як долучитися до Переліку та які переваги можна отримати, перебуваючи в ньому, а згодом з розрахованими середніми показниками критеріїв у розрізі регіонів, видів економічної діяльності, груп платників податків та періодів.

Платники можуть уточнити свої показники на початку грудня та дізнатися чи увійдуть до Переліку в своєму Електронному кабінеті.

Оприлюднення Переліку сумлінних платників та середніх значень показників критеріїв надасть можливість платнику порівняти результати своєї діяльності та розрахунків з бюджетом із середніми значеннями цих показників в цілому по України.

Впевнений, що ініціатива сприятиме створенню якісно нових форм спілкування податкової служби і платника податків на сучасних засадах прозорості та відкритості.

Крім того, не зайвим буде нагадати, що підприємства, які будуть включені до Переліку, отримають низку переваг в адмініструванні податків, зборів і платежів. Йдеться про мораторій на проведення документальних перевірок, окрім деяких їх видів. Також буде скорочено строки камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування та строки надання індивідуальних податкових консультацій.

Для таких платників спрощується механізм взаємодії з податковою, оскільки для кожного з них буде визначено комплаєнс-менеджер з метою підвищення якості їх обслуговування.

Запрошую платників податків приєднатися до спільноти платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства - Території високого рівня податкової довіри.