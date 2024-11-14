Курс доллара заметно переписали: какой выставили в обменниках

Украинские обменники заметно снизили курс доллара. В полдень 14 ноября они выставили его на среднем уровне 41,28/41,71 грн (покупка/продажа). Что на 9 коп. дешевле в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Произошли изменения и в банках. Там стоимость американской валюты определили в средние 41,2/41,7 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, но осталось на прежнем уровне в продаже.

В целом же крупные учреждения продают доллар по 41,54-41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,65 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,54 грн;

Сенс Банк – 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,68 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,64 грн.

Покупают же они валюту по 41,05-41,2 грн. В частности:

Приватбанк – 41,05 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Райффайзен Банк – 41,1 грн;

Смысл Банк – 41,15 грн;

УкрСиббанк – 41,1 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Зачем НБУ продает доллары

В то же время глава НБУ Андрей Пышный ранее рассказал, что устойчивость валютного рынка не стоит путать с фиксированным курсом. Ведь первую Нацбанк обеспечивает в условиях структурного дефицита валюты во время войны путем продажи долларов.

Он отметил: в целом устойчивость валютного рынка означает, что процессы на нем происходят в зависимости от спроса и предложения. Но "с участием Национального банка, позволяющего курсу двигаться в сторону роста или, соответственно, снижения".

Пышный объяснил: для этого НБУ срезает опасные пики, которые, собственно, и создают риск устойчивости валютного рынка. Таким образом, отметил он, регулятор пытается повлиять на курсовые ожидания.

В то же время проблема фиксированного курса, по его словам, заключается в том, что тот создает ситуацию, когда "экономические агенты, украинские предприятия, соответствующим образом не испытывают валютные риски". И это происходит в то время, как украинская экономика из-за войны функционирует "в глубоком структурном дефиците".

"Поэтому присутствие Национального банка на рынке остается. Но в то же время НБУ делает все для того, чтобы спрос и предложение валюты приобретали все большее значение при определении соответствующей курсовой динамики, обеспечивая при этом устойчивость валютного рынка", – резюмировал глава Нацбанка

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, партнер в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза отмечает: в конце 2025 года курс доллара в Украине будет составлять около 45 грн. А среднегодовой будет колебаться в коридоре 43,2-43,5 грн.

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