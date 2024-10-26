Курс доллара в Украине: озвучена новая стоимость валюты

В Украине 26-27 октября курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих по выходным отделениям банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,05 до 41,35 грн и продажа от 41,40 до 41,65 грн. Курс евро будет находиться в коридоре: прием от 44,10 до 44,95 грн и продажа от 45,10 до 45,50 грн.

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Как пишет издание Минфин, большинство обменников продолжат работать в формате "из оборота" без попыток раскачать рынок. Спрэд между покупкой и продажей доллара составит у большинства обменников от 20 до 25 копеек, а за евро – в пределах от 20 до 30 копеек.

"Нужно понимать, что Нацбанк на нашем узком и малообъемном валютном рынке остается главным игроком на межбанке и сглаживает колебания доллара на торгах, проводя свои частые интервенции. Это косвенно влияет на курс евро по отношению к гривне из-за пересчета пар евро/доллар и доллар/гривня, а также косвенно – и на наличный рынок", – говорится в публикации.

В результате часть бурь на мировых площадках сглаживаются в украинской валютной песочнице, что и приводит к относительно тихому валютному рынку Украины последние несколько недель. Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих по выходным отделениям банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,05 до 41,35 гривен и продажа от 41,40 до 41,65 гривен.

В сочетании с внешними факторами – ростом военной и геополитической напряженности в мире, приближением американских президентских выборов и эффектом быстрого заседания ФРС США – это привело к скачкам пары евро/доллар на внешних площадках, и, соответственно, к угрозе повышенной волатильности курса евро и в Украине по отношению к гривне.

Как ранее писал OBOZ.UA, Национальный банк отказался сообщить, при каких условиях отменит или продлит свой запрет на проведение украинцами p2p-переводов на сумму свыше 150 тыс. грн в месяц, которая вступила в силу с 1 октября 2024 года сроком на полгода – до 31 март 2025 года.

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