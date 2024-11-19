Каким будет курс в банках: украинцам рассказали, чего ожидать от доллара в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских банках ожидается снижение стоимости доллара в покупке, и рост в продаже. Так, по прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 22 ноября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 40,9 до 41,8 грн. Вечером же 19 ноября в банках доллар стоит в среднем 41,15 грн в покупке и 41,65 грн в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. По его прогнозу, в обменниках же не исключается снижение стоимости доллара в покупке при росте в продаже.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 41,1 до 41,75 грн. Вечером же 19 ноября те покупают валюту в среднем по 41,47 грн, а продают по 41,71 грн.

Он отметил: наступление холодов и необходимость вкладывать значительные средства в восстановление энергетики "увеличивают расход импортеров на покупку валюты для закупки оборудования и топлива". В то же время, перебои с электроэнергией:

отражаются на украинском экспорте, промышленности, аграриях;

сокращают поступление валютной выручки по данным статьям.

"Все эти перекосы спроса и предложения на валютном межбанке практически ложатся на плечи Нацбанка. Вынужденного активнее тратить ЗВР для поддержания курса гривны на торгах", – резюмировал аналитик.

В целом же, отметил аналитик, на текущей неделе "бизнес будет активно рассчитываться с бюджетом". Что:

подстрахует гривню на межбанке;

"частично облегчит задачу Нацбанка по сглаживанию диспропорций между спросом и предложением на торгах".

"К традиционным факторам, оказывающим существенное влияние на поведение всех участников валютного рынка Украины, можно отнести обстановку на фронтах, степень активности обстрелов критической инфраструктуры Украины, отключение электроэнергии и отопительный сезон. Все это существенно влияет не только на поведение игроков на межбанке, но и изменяет объемы купли/продажи валюты на торгах", – сообщил Козырев.

Украинцы могут отказаться от обмена долларов

В то же время после обмена валюты, в т. ч. долларов, украинцы могут провести т.н. "обратный обмен". Т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Впрочем на это отводится всего 15 минут после совершения операции, а кроме того, необходимо наличие документа, подтверждающего обмен. Как рассказали в самом НБУ, таким документом может быть:

квитанция;

​​расчетный документ.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай рассказал, что Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения. То есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

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