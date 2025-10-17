Как ВАКС подставил Украину в ЕСПЧ: что надо знать о деле Насирова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял уже целый ряд решений, в которых фактически признал: Высший антикоррупционный суд (ВАКС) нарушает права украинцев. Речь идет о решении об избрании меры пресечения и размера залога. При этом такие решения принимаются регулярно в отношении различных украинских судов уже на протяжении 10 лет.

Яркий пример нарушения прав человека (которые признал ЕСПЧ) – решение коллегии ВАКС держать экс-главу ГФС Романа Насирова под стражей, аргументируя это не действующей, а сокращенной нормой Рекомендаций Комитета Министров Совета Европы R (80) 11 от 27.06.1980 "О взятии под стражу до суда".

Однако Рекомендации Комитета Министров Совета Европы от 27 июня 1980 года "О взятии под стражу до суда" утратили свою силу еще 27 сентября 2006 года на основании Рекомендаций Rec (2006) 13 Комитета Министров. И это далеко не единственная проблема. ВАКС применил практику ЕСПЧ выборочно.

Рациональность, юридическая обоснованность и здравый смысл должны стать основными критериями для оценки релевантности и уместности использования практики ЕСПЧ в национальных судах. Но пока до этого далеко.

OBOZ.UA проанализировал судебную практику, а также аргументы адвокатов Насирова – адвоката Виктории Козаченко и адвоката, партнера Grain Law Firm Константина Дорошенко и рассказывает о том, какие нарушения обнаружили в решениях ВАКС

В деле Романа Насирова адвокаты неоднократно обращались к судьям ВАКС с просьбой обратить внимание на практику ЕСПЧ. В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 9 УПК Украины уголовное процессуальное законодательство применяется с учетом практики Европейского суда по правам человека. Поэтому суд должен был согласиться с аргументами защиты.

При изменении Насирову меры пресечения просили учитывать позицию ЕСПЧ. Например, в п. 60 решения от 6 ноября 2008 года по делу "Елоев против Украины" изложена правовая позиция по соблюдению требований ч. 3 ст. 5 Конвенции и указано, что по истечении определенного промежутка времени (досудебного расследования, судебного разбирательства) даже подозрение в совершении преступления не может быть единственным оправданием содержания под стражей.

Продолжение содержания под стражей может быть оправдано только при наличии конкретного общественного интереса, который, несмотря на презумпцию невиновности, превалирует над принципом уважения к свободе личности.

Прокуроры и суды не привели никаких оснований для продолжения содержания Насирова под стражей, лишь отметили, что мера пресечения была избрана правильно. На самом деле основаниями могут быть риск сокрытия, риск оказания давления на свидетелей или фальсификации доказательств, риск сговора, риск повторного совершения преступления или причинения нарушения общественного порядка и связанная с этим необходимость защиты задержанного. Эти риски должны быть надлежащим образом обоснованы, и рассуждения органов государственной власти по этим вопросам не могут быть абстрактными, общими или стереотипными (решение по делу "Мерабишвили против Грузии" заявление № 72508/13, пункт 222, от 28 ноября 2017 года).

С одной стороны, суд постановил, что следователь не доказал, что другие меры пресечения, кроме содержания под стражей, были бы недостаточными для предотвращения такого риска. С другой стороны, суд дословно привел, как ключевую часть собственных рассуждений, часть ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей со ссылкой на положение о невозможности применения других мер пресечения.

Относительно размера залога:

31.10.2022 к Роману Насирову применена мера пресечения в виде содержания под стражей и определена альтернативная мера пресечения в виде залога в размере 523 205 685 грн ,

, с 01.06.2023 – размер залогаопределен в сумме 261 582 640 грн.

Указанная альтернативная мера пресечения, которая действовала с 31.10.2022 по 01.06.2023, в размере 210 885 прожиточных минимумов, в 702 раза превышает максимальный размер залога, определенный УПК для лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении особо тяжкого преступления. В настоящее время, это 97 460 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что в 325 раз превышает максимальный размер залога, определенный УПК.

Европейский суд по правам человека в своей решениях, констатируя нарушение конвенционных прав Заявителей, неоднократно обращал внимание на то,что размер залога должен быть надлежащим образом подтвержден в решении, которым он устанавливается ("Георгиева против Болгарии", № 16085/02, решение от 03.07.07.2008 года), необходимо учитывать материальное положение лица к которому применяется залог ("Христова против Болгарии", № 60859/00, решение от 07.12.2006 года) и его платежеспособность ("Тошев против Болгарии", №56308/00, решение от 10.08.2006 года).

Серьезность обвинений не может быть решающим фактором, оправдывающим сумму залога. В то же время, коллегия судей ВАКС сослалась на решение Европейского суда по правам человека по делу "Мангурас против Испании" № 12050/04 от 28 сентября 2010 года, обосновывая необходимость определения размера залога, который значительно превышает материальное состояние Насирова.

Выборочная трактовка цитат решений ЕСПЧ – распространенная практика ВАКС. Дело "Мангурас против Испании": гражданин Греции был капитаном судна "Престиж", с которого в 2002 году вылили в Атлантический океан 70 000 тонн мазута. Утечка груза вызвала экологическую катастрофу, влияние которой на морскую флору и фауну продолжалось несколько месяцев и распространилось вплоть до французского побережья. Тогда заявитель был лишен свободы в течение 83 дней и был освобожден после представления банковской гарантии на сумму 3 000 000 евро (120 млн грн на сегодня)... Учитывая исключительный характер данного дела и огромный экологический ущерб в масштабах, которые редко встречались, вряд ли было удивительным, что судебные органы скорректировали сумму для освобождения под залог.

Но обстоятельства уголовного производства в отношении Насирова не являются релевантными к делу "Мангурас против Испании". Обстоятельства дела Мангураса вызвали очевидно экологическую катастрофу мирового масштаба.

Сторона защиты Насирова обратилась к следственному судье ВАКС с ходатайством об изменении меры пресечения: размер залога уменьшен с 523 205 685 грн до 107 360 000 грн, мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений Не согласившись с указанным судебным решением, прокурор четвертого отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генерального прокурора Мирко Б.М. обратился в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда с апелляционной жалобой. Апелляционной палатой судебное заседание по этому делу было назначено на 25 мая 2023 года, в тот же день суд рассмотрел ходатайство подозреваемого Насирова об отложении рассмотрения.

Вопреки требованиям УПК Украины правовых позиций Верховного Суда и практики ЕСПЧ, апелляционный суд 25 мая 2023-го "Остановил исполнение постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 16 мая 2023 года (дело № 991/4169/23) об изменении примененной в отношении подозреваемого Насирова Романа Михайловича меры пресечения до рассмотрения Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда апелляционной жалобы прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Мирко Б.М. на указанное постановление".

Постановлением Апелляционной палаты ВАКС от 08.06.23 апелляционную жалобу прокурора САП на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 16 мая 2023 года удовлетворено. Определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 16 мая 2023 года отменено. Постановлено новое определение, которым отказано в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения.

Целью обжалования указанного постановления было лишь приостановление исполнения постановления суда чтобы предотвратить возможную уплату установленного размера залога. Согласно практике ЕСПЧ, принцип равенства сторон – один из составляющих более широкой концепции справедливого судебного разбирательства – предусматривает, что каждая сторона должна иметь разумную возможность представлять свою сторону в условиях, которые не ставят ее в существенно менее благоприятное положение по сравнению с оппонентом.

Чтобы стать судьей ВАКС, надо почти досконально знать закон и процедуру. Кроме того, судьи постоянно проходят обучение и улучшают свою квалификацию. Однако некоторые действия судей ВАКС вызывают сомнения относительно уровня их знаний. Например, по правилам ч. 5 ст. 201 УПК Украины суд имеет право оставить без рассмотрения ходатайство об изменении меры пресечения при определенных обстоятельствах, в том числе если в нем не указаны новые обстоятельства. В деле Романа Насирова судья ВАКС оставил ходатайство без рассмотрения, потому что утверждал, что новые доказательства и новые обстоятельства – разные понятия.

"У вас появились новые доказательства, или новые обстоятельства? Это разные вещи", – заявил судья, аргументируя свой отказ. Доказательствами в уголовном производстве являются фактические данные, на основании которых устанавливают наличие или отсутствие фактов и обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства. Именно на основании доказательств устанавливаются обстоятельства.

Большой толковый словарь современного украинского языка предоставляет доказательству такое определение - предмет или обстоятельство, свидетельствующие о чьей-либо вине. Однако судьи ВАКС манипулируют терминами, трактуя их против лица, тем самым лишая обвиняемого права на судебное разбирательство.

Пока судьи не изменят принцип работы и не прислушаются к своим коллегам в ЕСПЧ, уровень доверия к судебной власти будет только падать. Кроме того, ситуации, когда Украина годами проигрывает дела в ЕСПЧ и не исправляется, вызывает сомнения и относительно профессионализма украинских судей.