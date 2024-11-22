Евро упал до самого низкого уровня за 2 года: что произошло

Евро упал до самого низкого уровня с ноября 2022 года – до 1,0335 доллара за единицу. Это произошло после того, как аналитики засвидетельствовали падение деловой активности в двух крупнейших экономиках Евросоюза.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается:трейдеры все чаще делают ставки на то, что евро может скатиться к паритету с долларом. Что случалось всего дважды с момента запуска валюты в 1999 году.

"Евро является одной из худших валют в "Группе десяти" (государства, подписавшие в 1962 году в Париже Генеральное соглашение о займах. – Ред.) за последние три месяца. Поскольку перспектива введения жестких таможенных тарифов при президентстве Дональда Трампа рискует нанести удар по зависимым от экспорта экономикам региона", – говорится в материале.

Усугубляет же ситуацию, подчеркивается, что это происходит в то время как Германия и Франция борются с внутренними политическими кризисами, подорвавшими доверие инвесторов.

"Валюта находится под огромным давлением. ... Показатель деловой активности в еврозоне в целом также снизился. ... Европе нужны более низкие процентные ставки, производству нужны более низкие ставки", – констатируют аналитики.

В то же время, отмечается, трейдеры делают ставку на то, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет вынужден агрессивно снижать процентные ставки – чтобы поддержать экономику региона. Впрочем, признается, в самом ЕЦБ могут считать, что делать этого не стоит – и продолжить снижение в осторожной манере. Ведь "высшая стоимость природного газа и рост зарплат в еврозоне создают инфляционный риск".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк Молдовы с 2 января 2025 года будет использовать евро в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея. Таким образом молдавскую валюту отвяжут от доллара США.

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