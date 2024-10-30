ЕС должен ограничить использование Россией теневого танкерного флота для финансирования войны, – Зеленский призвал к ужесточению санкций

Зеленский призвал страны ЕС и G7 ужесточить санкции против теневого танкерного флота РФ. Ограничение деятельности этого флота является важным шагом в снижении доходов, используемых Россией для финансирования войны.

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Об этом Зеленский рассказал по результатам саммита "Украина – Северная Европа". Президент подчеркнул, что мощное партнерство Украины со странами Северной Европы является важной основой для совместных действий в борьбе с агрессией России и ее попытками избежать финансовых ограничений.

Президент Украины отметил, что ключевую роль в борьбе с теневым флотом должна играть единая позиция европейских и мировых партнеров. Он подчеркнул, что совместные усилия ЕС и G7 должны существенно усложнить возможности России в обход санкций увеличивать объемы нефтяных перевозок из-за сомнительных танкеров. " Путинский теневой танкерный флот - это глобальная угроза, и пора найти решение, чтобы ее преодолеть", - подчеркнул он.

В своем заявлении Зеленский также отметил, что Россия, пользуясь своим теневым флотом, обходит санкции, в том числе ценовые ограничения на экспорт нефти. Это позволяет ему получать значительные средства, которые используются для финансирования войны в Украине, обходя международные финансовые ограничения. Президент призвал к решительным шагам по снижению таких доходов России, что поможет не только Украине, но и всем, кто поддерживает мир и международную безопасность.

Совместная позиция Северной Европы и G7

На саммите лидеры стран Северной Европы поддержали призывы Зеленского и согласились с необходимостью активизировать борьбу с обходом санкций РФ. Одним из ключевых моментов стало обсуждение важности усиления контроля над транзакциями и повышения требований к судоходным компаниям, обслуживающим российский нефтяной сектор. К подобным шагам уже прибегали страны ЕС, США и Великобритания, введшие ограничения на услуги для танкеров, перевозящих российскую нефть без соблюдения ценового лимита.

На фоне обострения санкционных мер против России министры финансов и главы центральных банков стран G7 недавно обнародовали коммюнике, где отметили готовность продолжать политику ограничений. В документе говорится о стремлении помешать способности России избегать санкций и закупать товары двойного назначения, а также нефтепродукты, используемые для финансирования военных действий.

К эффективным примерам таких санкций можно отнести политику Великобритании, которая не только ограничила российским компаниям доступ к своей экономике, но и наложила ограничения на компании, предоставляющие транспортные и финансовые услуги по перевозке российской нефти. Такие действия имеют целью воспрепятствовать продаже нефти по ценам выше установленного лимита и ограничить финансовые поступления России.

Страны Большой семерки также обязались еще более активно препятствовать использованию Россией теневого танкерного флота, большинство судов которого имеют сомнительную историю технического обслуживания и ненадлежащую регистрацию. Проблема теневого флота обострилась на фоне наращивания Россией экспорта нефти в такие страны, как Китай, которые не всегда соблюдают ценовое ограничение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия за год увеличила теневой флот нефтяных танкеров на 70%, что позволяет ей обходить санкции и сохранять экспорт нефти на высоком уровне. Отсутствие должного страхования и старые суда повышают риск экологических катастроф для европейских стран.

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