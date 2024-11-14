Банки готовятся переписывать курс доллара в Украине: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

В украинских банках ожидается изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в течение следующей недели (18-24 ноября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн. В то же время вечером 14 ноября банки покупают доллары в среднем по 41,18 грн, а продают по 41,65 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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В то же время, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, ожидается, что с понедельника курс доллара в обменниках будет находиться в тех же пределах – 41,2-41,8 грн. Вечером же 14 ноября там определили стоимость валюты в средние 41,32/41,63 грн (покупка/продажа). Таким образом, в обменных пунктах ожидается снижение курса в покупке и рост в продаже.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

"В последнюю декаду ноября ситуация на валютном рынке будет оставаться предсказуемой: с одной стороны, валютные изменения будут несущественными, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов. А с другой – спрос и предложение будут уравновешены", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом подчеркивается: в конце года на рынке всегда происходит определенное оживление среди покупателей – в частности, в связи с активным периодом предпраздничных скидок, во время которого часть граждан продает валюту, чтобы приобрести все необходимое для праздников. Однако, отмечается, ожидается, что будет достигнут баланс между покупающими и продающими валюту.

"Вопреки внешним военным угрозам и возможным энергетическим испытаниям, в Украине созданы максимально благоприятные условия для стабильности на валютном рынке. …Экономический тыл прочный, что положительно скажется не только на развитии экономики, но и на валютном рынке", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, партнер в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза отмечает: в конце 2025 года курс доллара в Украине будет составлять около 45 грн. А среднегодовой будет колебаться в коридоре 43,2-43,5 грн.

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