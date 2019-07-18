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Зять Медведчука погорел на связях с крупным российским застройщиком

1.7т Читать материал на украинском

Зять лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Андрей Рюмин стал бизнес-партнером семьи Павла Тьо – председателя совета директоров российского застройщика Capital Group.

Об этом сообщают "Схемы". Отмечается, что компания в Москве специализируется на строительстве комплексов, другой жилой и коммерческой недвижимости.

Согласно данным с российского реестра юридических лиц, бывший муж дочери Медведчука Андрей Рюмин, который до последнего времени имел интерес в энергетических компаниях (в настоящее время является генеральным директором ОАО "Ленэнерго"), начал заниматься недвижимостью.

В ноябре 2018 Рюмин стал соучредителем компании ООО "Прайм-Инвест". Направление деятельности фирмы – покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Зять Медведчука погорел на связях с крупным российским застройщиком

radiosvoboda.org

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Кроме Рюмина, который владеет долей в 50%, соучредителями "Прайм-Инвест" выступили бизнесмен-застройщик Павел Тьо, его сын Герман Тьо, Валентина Становова и Михаил Хвесько. Тьо, Становова и Хвесько – непосредственные руководители корпорации Capital Group.

Capital Group – холдинг, который ведет несколько амбициозных строительных проектов в самом центре Москвы. В частности, это Capital Towers в Москва-Сити, The Book на Арбате и резиденция Mandarin Oriental напротив Кремля.

Андрей Рюмин и Ирина Медведчук поженились в 2006 году. Тогда о нем было известно немного. В частности, Нестор Шуфрич, который, по данным СМИ, был на свадьбе, только смог сказать, что Рюмин – из профессорской семьи.

В 2016 году российские СМИ сообщали, что Ирина Медведчук квартиру в доме, где проживает руководство "Газпрома".

Сейчас Рюмин, кроме бизнеса в энергетике и недавно – в недвижимости, ведет и общественную деятельность. Он является членом попечительского совета клуба "Спорт-Правопорядок" в Санкт-Петербурге, куда также входит в том числе и давний друг президента России Владимира Путина Василий Шестаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что ростовский миллиардер Сергей Кислов продал свои нефтеперерабатывающие активы Медведчуку.

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Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Теги
застройщик Россия бизнесмен
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