Звонят по утрам: украинцев предупредили об опасных мошенниках

В одном из районов Львова активизировались телефонные мошенники, которые, притворяясь кем-либо из родственников, выманивают деньги из пожилых людей.

Об опасной ситуации предупредил депутат Львовского облсовета Игорь Зинкевич в Facebook. Он поведал о двух случаях, которые буквально на днях произошли в районе улицы Гринченко.

"Сегодня в 6:30 утра моей бабушке (которой уже 83 года) позвонил на домашний телефон мужчина и назвался ее сыном. И говорит: "Это я, ваш Зэнык. Я сейчас в милиции, у меня проблемы я пьяный ехал на машине и убил человека. Срочно нужны деньги потому что меня посадят…" - сообщил Зинкевич.

Он пояснил, что бабушка вовремя сориентировалась и заявила незнакомому мужчине, что ее сын не ездит на авто, после чего неизвестный бросил трубку.

"Вы себе можете представить состояние женщины от такой информации… Поэтому если есть родственники, которые сами живут предупредите их о таком случае! Специально звонят утром чтобы человека выбить из сна и в состоянии шока выманить из него деньги!!! Думаю многие сталкивались с такой ситуацией", - подчеркнул депутат.

Он также рассказал, как утром 7 октября в четыре часа утра похожий звонок поступил на его домашний телефон. Впрочем, звонивший тут же бросил трубку, после того как услышал, что к телефону подошел мужчина, а не пожилой человек или женщина.

"Голос был или старшей женщины с низкой тональностью или вероятнее человека с "вибрационным" голосом. Думаю, что он положил трубку поняв что я не женщина либо не старшего возраста человек. Это точно не были наши знакомые или родственники. Это уже не первый год такое происходит в районе Гринченко и по всему Львову в частности!" - заключил Зинкевич.

Он призвал предупредить всех своих родственников о таком методе мошенничества, дабы в дальнейшем никто не попался на такие уловки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники уже почти год наживаются на псевдореформе. Злоумышленники являются к пенсионерам и говорят, что в стране внедряют денежные новации, потому все сбережения нужно срочно обменять на новые купюры. Порой аферисты даже объявляют, что Украина вот-вот вступит в Евросоюз и гривни надо поменять на евро. Испуганные пенсионеры попадаются на удочку и отдают последние деньги.