ЗСТ между Украиной и Израилем вступит в силу с 2021 года, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что зона о свободной торговле между Украиной и Израилем вступит в силу 1 января 2021 года.

"Это новый уровень отношений между странами и "зеленый свет" росту экспорта, более тесному сотрудничеству в сферах высоких технологий, инжиниринга, инвестиций", – написал Зеленский в Twitter.

"Отличная новость, Биньямин Нетаньяху!", – обратился президент Украины к премьер-министру Израиля.

ЗСТ вступит в силу с 2021 года Зеленский в Twitter

Соглашение о ЗСТ вступит в силу через 60 дней после даты получения дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга о завершении юридических процедур.

С момента вступления соглашения в силу будут отменены ввозные пошлины для 80% украинских промышленных товаров. Также благодаря отмене 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, соглашение о зоне свободной торговли с Израилем было подписано сторонами еще 21 января 2019 года. Верховная Рада ратифицировала документ в июле 2019 года, а в августе Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о ЗСТ с Израилем.

Причиной задержки ратификации соглашения Израилем стало проведение парламентских выборов. В марте они состоялись в третий раз подряд, поскольку премьер-министр Нетаньяху не мог сформировать правительство после двух выборов в апреле и сентябре 2019 года.