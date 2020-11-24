ЗСТ между Украиной и Израилем вступит в силу с 2021 года, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что зона о свободной торговле между Украиной и Израилем вступит в силу 1 января 2021 года.

"Это новый уровень отношений между странами и "зеленый свет" росту экспорта, более тесному сотрудничеству в сферах высоких технологий, инжиниринга, инвестиций", – написал Зеленский в Twitter.

"Отличная новость, Биньямин Нетаньяху!", – обратился президент Украины к премьер-министру Израиля.

Соглашение о ЗСТ вступит в силу через 60 дней после даты получения дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга о завершении юридических процедур.

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