ЗСТ между Украиной и Израилем вступит в силу с 2021 года, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что зона о свободной торговле между Украиной и Израилем вступит в силу 1 января 2021 года.
"Это новый уровень отношений между странами и "зеленый свет" росту экспорта, более тесному сотрудничеству в сферах высоких технологий, инжиниринга, инвестиций", – написал Зеленский в Twitter.
"Отличная новость, Биньямин Нетаньяху!", – обратился президент Украины к премьер-министру Израиля.
Соглашение о ЗСТ вступит в силу через 60 дней после даты получения дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга о завершении юридических процедур.
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