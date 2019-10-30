"Зонтик в $40 миллиардов": Гонтарева рассказала о причинах успеха команды Зеленского

Действия команды президента Украины Владимира Зеленского не являются причиной хорошего состояния экономики страны.

Об этом заявила экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева изданию НВ. По ее словам, именно она начала реформы в 2014 году.

Владимир Зеленский и Валерия Гонтарева

"У нас экономика находится в очень хорошем состоянии. Соотношение государственного долга к ВВП, которое сейчас минимальное; соотношение наших резервов и покрытие этими резервами критического импорта максимальное. Курс у нас стабильный, свою ключевую ставку Нацбанк снижает постоянно. Я считаю, что у нас прекрасные макропоказатели", – подчеркнула Гонтарева.

По ее словам, состояние экономики Украины "пока не связано с так называемой ЗеКомандой". Причины экс-глава регулятора видит в действиях правительства экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Связано с теми реформами, которые были сделаны для макрофинансовой стабильности в стране; со всем, что сделало Министерство финансов в бюджетной сфере, и со всем, что сделал Центральный банк в расчистке банковской системы, в запуске новой монетарной политики, инфляционного таргетирования и в том, что у нас плавающий валютный курс", – отметила экс-глава НБУ.

Гонтарева подчеркнула, что на состояние экономики повлияли реформы, которые она начала проводить в НБУ.

"Я пришла в Нацбанк в июне 2014 года, и мы сразу начали проводить наши реформы. Нашей первой реформой было обеспечение макрофинансовой стабильности. Понятно, что без Министерства финансов, без реструктуризации долгов, которую сделала Наталья Яресько, это было бы просто невозможно", – утверждает экс-чиновница.

Она также отметила ключевую роль "западных партнеров", в числе которых назвала Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, а также Европейский Союз.

"Самую большую поддержку нам всегда оказывал МВФ, но у нас также была огромная поддержка от Всемирного банка, от ЕБРР, от ЕС, и даже прямые финансовые гарантии американского правительства были. То есть это такой "зонтик" в $40 миллиардов, который повесили над Украиной", – добавила Гонтарева.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, вызвав бурную реакцию в сети.

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