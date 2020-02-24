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24 февраля • обновлено в 14:29
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Золото рекордно подорожало из-за паники вокруг коронавируса

1.5т
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Котировки золота на рынке ценных металлов резко выросли на фоне паники, которая началась из-за коронавируса Covid-19.

В частности, фьючерсы на золото выросли на 2,5%, до 1680 долларов за унцию. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, цена на золото побила семилетний максимум.

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При этом за последний год котировки ценного металла взлетели на 10%.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции за пределами Китая цены на нефть упали.

Одновременно с этим обвалились азиатские биржевые индексы. В частности, южнокорейский индекс Kospi упал на 3%, а гонконгский индекс Hang Seng просел на 1,2%.

Котировки золота на рынке ценных металлов резко выросли на фоне паники, которая началась из-за коронавируса Covid-19

Котировки золота на рынке ценных металлов резко выросли на фоне паники, которая началась из-за коронавируса Covid-19

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

  • Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

  • В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

  • Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

  • Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

  • В частности, аналитики Goldman Sachs Group понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

  • По оценкам экспертов, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года.

  • В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Значит не зря Путин скупает золото!! Деньги сейчас - бумага...
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