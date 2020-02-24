Золото рекордно подорожало из-за паники вокруг коронавируса

Котировки золота на рынке ценных металлов резко выросли на фоне паники, которая началась из-за коронавируса Covid-19.
В частности, фьючерсы на золото выросли на 2,5%, до 1680 долларов за унцию. Об этом сообщает Reuters.
Таким образом, цена на золото побила семилетний максимум.
При этом за последний год котировки ценного металла взлетели на 10%.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции за пределами Китая цены на нефть упали.
Одновременно с этим обвалились азиатские биржевые индексы. В частности, южнокорейский индекс Kospi упал на 3%, а гонконгский индекс Hang Seng просел на 1,2%.
Котировки золота на рынке ценных металлов резко выросли на фоне паники, которая началась из-за коронавируса Covid-19
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.
Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.
В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.
Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.
Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.
В частности, аналитики Goldman Sachs Group понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.
По оценкам экспертов, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года.
В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.
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