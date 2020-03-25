Золото невероятно подорожало из-за коронавируса, пробив десятилетний максимум

Ралли на рынке драгоценных металлов продолжается, дневной рост цен на золото во вторник, 24 марта, вновь побил рекорды и продолжился в среду на фоне вспышки коронавируса в мире.

Котировки апрельских фьючерсов на бирже Comex подскочили на $93,2, или на 6%, и на закрытие торгов составляли $1660,8 за унцию. В долларовом выражении это самый значительный подъем за одну сессию всю истории наблюдений (с ноября 1984 года), а в процентном - с марта 2009 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

В среду, 25 марта, золото также продолжило дорожать. Фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене 1667,820 долларов за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,42%.

Помимо действий Федеральной резервной системы США поддержку рынку оказала новость об остановке аффинажных заводов Valcambi, Argor Heraeus и PAMP в Швейцарии, на долю которых приходится примерно треть мировых поставок. Valcambi и PAMP заявили, что из-за коронавируса COVID-19 прекращают работу с 23 марта по 29 марта, Argor - до 5 апреля.

Кроме того, ранее власти ЮАР заявили о трехнедельном закрытии всех производств, не относящихся к жизненно важным, с 26 марта. В ЮАР базируются многие крупные производители золота.

Серебро подорожало на 99,6 цента (на 7,5%), до $14,257 за унцию, после повышения на 7,1% днем ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта котировки золота на рынке ценных металлов резко выросли на фоне оптимизма вокруг решения проблемы с эпидемией коронавируса. В частности, тогда фьючерсы на золото выросли на 2,5%, до 1605 долларов за унцию.

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