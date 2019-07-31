"Знаю что такое макроэкономика!" Ведущий рассказал об обучении "слуг народа" в Трускавце

Телеведущий и новоизбранный нардеп от партии "Слуга народа" Александр Скичко заявил, что задачей тренингов в Трускавце является создание рабочей группы депутатов.

Как заявил он в комментарии телеканалу "112 Украина", эту группа должна работать и взаимодействовать между собой. "Я имею экономическое образование, поэтому что такое макроэкономика я знаю уже давно", – заявил Скичко.

Отмечается, что в среду, 31 июля, участники будут говорить о формировании госбюджета.

"Мы сегодня говорим о макроэкономике, формировании бюджета, только что обсуждали ВВП, ну, такие, определенные макроэкономические показатели. Но мне кажется, что основная вообще суть этого тренинга, который там происходит в течение 7 дней, это пообщаться, познакомиться друг с другом, поработать в группах и найти коммуникацию. Потому что это чрезвычайно важно, ибо, как мы знаем, предыдущие народные депутаты – они толком могли друг друга не знать в лицо, кто у них там в партии находится и так далее. Наша задача – создать рабочую группу, которая реально будет работать и взаимодействовать между собой", – заявил будущий нардеп.

Он также уточнил, что его направление работы в парламенте – железнодорожный транспорт. Скичко подчеркнул, что главными проблемами в "Укрзалізниці" сейчас являются теневые схемы, проблемы с закупками. Для их решения нужно ликвидировать или минимизировать коррупцию, ввести другие механизмы для развития железнодорожного транспорта.

Тренинг "Слуги народа"

"Есть все эти схемы, все о них знают, но никто не хочет их менять. У нас есть проблемы с тягой в Украине, очень давно уже хотят ввести частную тягу, но все никак до этого не дойдут. У нас есть направления в пассажирских перевозках, которые абсолютно убыточны, их чрезвычайно много", - заявил Скичко.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 5% будущих народных депутатов от президентской партии "Слуга народа" отказались от недельного обучения в Трускавце, организованного для политсилы Киевской школой экономики.

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