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17 февраля • обновлено в 04:16
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Марина Петик
Марина Петик
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Украину ждет аномальное потепление: синоптики озвучили неожиданный прогноз

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Весна уже наступила, а март будет теплее обычного. Синоптики предупреждают, что вслед за теплой и бесснежной зимой идет еще более теплая и засушливая весна. И если так дело пойдет, то Украину ждет серьезный неурожай.

Подробнее о прогнозах на весну читайте в материале OBOZREVATEL.

Март будет необычно теплым

В Центральной геофизической лаборатории уже проанализировали календарь погоды и предполагают, что март будет необыкновенно теплым. "Мы проанализировали самые теплые зимы в Украине и пришли к выводу, что после каждой необычно теплой зимы приходит теплый март", – говорит начальник отдела климатологии Елена Донич.

Вслед за теплой зимой придет теплый март

Вслед за теплой зимой придет теплый март

Факты

Для примера специалист приводит зиму 1989-90 годов. Тогда тоже было необычно тепло. "И в тот года средняя температура марта была +6-6,5 градуса. Это намного выше климатической нормы, обычно в марте температура около +1 градуса", – говорит Донич.

Кстати, по словам Донич, в 2020 году заканчивается 30-летний климатический период. И если сравнить его с предыдущим 30-летним циклом, то нынешний был намного теплее. "Мы проанализировали январь и выяснили, что в этом цикле он был на 2,7 градуса теплее, чем в предыдущем. И с каждым годом потепление нарастает", – говорит климатолог.

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Зима закончилась не успев начаться

Ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло говорит, что на самом деле метеорологическая весна в Украине наступила в январе-феврале. "Можно сказать, что зима в Украине закончилась, не успев начаться. Среднесуточная температура стабильно перешла отметку 0 градусов, что является показателем окончания зимы. В разных частях Украины это случилось в январе и в феврале", – говорит Мурмыло.

Зима так и не началась

Зима так и не началась

Апостроф

Он также предполагает, что средняя температура весной будет на 2 градуса выше нормы.

Однако синоптики в один голос говорят, что бесснежная зима может перейти в засушливую весну. Тем более, что до конца февраля существенных осадков не ожидается.

"Вегетация растений начнется, а воды в почве маловато. Сейчас слабых растений 10-15% от общего количества, это не критично. Но если осадков не будет, то это очень плохо. Это повлияет на урожай пшеницы, кукурузы, подсолнечника, гороха", – говорит Мурмыло.

Весной температура будет на 2 градуса выше нормы

Весной температура будет на 2 градуса выше нормы

Нужно, чтобы выпала двухмесячная норма осадков

Директор НИИ гидрометеорологии Владимир Осадчий говорит, что в наших реках серьезно уменьшилось количество воды. "В этом году у нас серьезный дефицит водных ресурсов. Это касается и Днепра, Днестра, Припяти, Самары, Западного Буга и т.д.", – говорит Осадчий.

Осадчий считает, что чтобы выровнять ситуацию с урожаем нам нужно, чтобы в марте выпала двухмесячная норма осадков, в апреле – полуторамесячная, а в мае обычная норма. Но пока никто из синоптиков не может предсказать каких осадков нам ждать.

Нам нужно много дождей

Нам нужно много дождей

24 канал

А вот фермеры уже бьют тревогу, по их прогнозам они в этом году могут потерпеть убытки. "Земля сухая, никакой воды там нет. В колодцах вода даже падает. Я опасаюсь, что много чего нам придется пересеивать. Могу точно сказать, что урожая картофеля в этом году снова не будет. Я такой погоды еще не помню, хотя фермерством уже много лет занимаюсь", – говорит Александр Осадчий, фермер из Черниговской области.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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