''Жлобство перевозчиков'': в сети показали, как фуры уничтожают украинские дороги

Депутат Черкасского городского совета Игорь Кита заявил, что перегруженные фуры сводят на нет все попытки "Укравтодора" отремонтировать дороги в Украине.

"Это ваши деньги, это ваше имущество в наглую разрушают перегруженные фуры", – пишет Кита в Facebook, публикуя фотографии грузовых автомобилей.

"Жлобство перевозчиков и отсутствие весового контроля сводят на нет все потуги автодора отремонтировать украинские дороги", – резюмировал Кита.

Facebook Игорь Кита

Facebook Игорь Кита

Напомним: по данным "Укртрансбезпеки", в 2017 году число проверок габаритно-весового контроля на дорогах Украины выросло в 20 раз по сравнению с показателями 2014 года, а количество поступлений в Госбюджет от оплаты за проезд грузового транспорта составило 17,6 млн грн, что в 7,5 раза больше, чем в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют ввести автоматическую систему взвешивания во время движения под названием Weight-in-Motion, которая сможет определять среди потока перегруженные машины.