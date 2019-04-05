"Живем все лучше и лучше": сеть высмеяла наглую ложь властей России

Федеральная служба государственной статистики России пересмотрела статистику производительности труда и пришла к выводу, что в 2016 году этот показатель не падал, а в 2017 году заметно вырос.

В частности, до пересмотра Росстат сообщал, что в 2015 году производительность упала на 1,9%, в 2016 – на 0,3%, а в 2017 – выросла на 1,5%, сообщает РБК.

После пересмотра статистика показала, что падение в 2015 году составило лишь 1,1%, а затем производительность перешла к росту – на 0,2 и 1,9% в 2016–2017 годах.

Соответствующие манипуляции Федеральной службы государственной статистики России с данными высмеяли пользователи сети.

"Россия – это страна, которая в прошлом с каждым годом живет все лучше и лучше", – пишет блогер Усы Пескова в Twitter.

‏"А про обувь пересмотрят? А то плохо без обуви, зимой особенно", – задался вопросом Alex Belobragin.

"Если методологически начать сравнивать наши дороги с поверхностью Марса, то их качество начнет повышаться в разы!" – иронизирует Александр Лисовцев.

"Производительность росла, а реальные доходы падали. Значит, чем мы больше работаем, тем меньше зарабатываем", – резюмировал Eugene.

Россия – это страна, которая в прошлом с каждым годом живет все лучше и лучше pic.twitter.com/IiqUtdSF40 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 5 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России более 20% домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

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