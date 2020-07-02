Месяц не платят и всем до лампочки, – в "ДНР" пожаловались на отсутствие зарплат

Жители украинской Макеевки, оккупированной "ДНР", пожаловались на множество проблем, которые не могут решить "власти республики".Среди них – невыплаты зарплаты и отсутствие освещения даже в центре города.

"Множество раз обращались по телефону в отдел оперативного реагирования по вопросам ЖКХ с проблемой отсутствия уличного освещения, однако там только отвечают, что передадут заявку", – написала Катерина Черненко в сообществе "В Макеевке".

Женщина добавила, что в темноте люди не только рискуют получить травмы, но и стать жертвами преступников.

Жители Макеевки пожаловались на отсутствие освещения на улицах vk.com

В комментариях ей ответили, что для жителей "ЛДНР" это далеко не главная проблема. Куда сильнее людей волнуют невыплаты зарплаты.

"О каких правах вы говорите, я вас умоляю. Людям зарплату не платят и всем до лампочки, а вы о лампочках говорите", – написал Андрей Сафронов.

"Нарушает права граждан на безопасные условия проживания" – ха.ха! Люди годами на своих улицах "свет белый" не видят, а тут центральная улица!", – посмеялся Александр Загацкий.

Жители Макеевки пожаловались на невыплаты зарплаты vk.com

На эту публикацию обратил внимание блогер Денис Казанский. "Хорошо, что теперь народная республика. Сразу Макеевка расцвела", – горько пошутил он в Twitter.

"А у нас вода через день - по пару часов, и ничего – привыкли. Алчевск, "ЛНР", – написал под сообщением Казанского пользователь Владислав Овчинников.

Обсуждение проблем жителей Макеевки в Twitter Twitter Дениса Казанского

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