Жители Беларуси из-за протестов забрали из банков более $1 млрд

Жители Беларуси на фоне массовых протестов в августе забрали из банков более $1 млрд.

Об этом со ссылкой на статистику Национального банка страны сообщил российский Forbes.

"В августе забрали из банков $624 млн с банковских депозитов в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских рублей – с переводных депозитов (до востребования) и 270,8 млн белорусских рублей (итого около $389 млн) – со срочных вкладов. Таким образом, общий отток с вкладов до востребования, срочных депозитов и валютных депозитов в долларах превысил $1 млрд", – отметил сайт.

Для сравнения, в июле отток с депозитов в валюте составил $55,3 млн, с переводных депозитов – 5,5 млн белорусских рублей, со срочных вкладов – 108,1 млн рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин и Лукашенко 14 сентября договорились, что Россия предоставит Беларуси кредит в $1,5 млрд.

Ранее правительство России попросило крупнейшие банки РФ обеспечить деньгами банки Беларуси.

Cуммарные потери России на поддержку белорусской экономики за последние 25 лет, на протяжении которых страной управляет Александр Лукашенко, составляют как минимум $98,7 млрд в номинальных цифрах, а с учётом инфляции в ценах 2019 года – $116,1 млрд.