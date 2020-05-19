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19 мая • обновлено в 13:50
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Жителей Житомира предупредили о переходе на подачу воды по графику

2.2т
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Власти Житомира предупредили местных жителей о возможной подаче воды по графику из-за того, что ее уровень стремительно падает в водохранилище "Отсечное".

Согласно сообщению на сайте городского совета, 18 мая он составлял 2 м 72 см, тогда как во время предыдущего замера 15 апреля он был на 4 см выше. Падение замедляется только в дождливые дни.

Подача воды по графику

Подача воды по графику

Чтобы пополнять водохранилище, водоканал перекачивает воду из реки в обратную сторону. Это дорого – ежедневно тратится 2000 кВт/ч электроэнергии. Поставлять воду городу, добывая ее из скважин, пока не возможно (Житомир стоит на гранитной плите, к тому же подземные воды имеют слишком высокий уровень железа и радона).

При таких условиях если уровень воды в водохранилище снизится до 2 м 50 см, "Житомирводоканал" будет вынужден ввести семичасовой график подачи воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за бесснежной зимы впервые за 100 лет в Украине не было периода весеннего половодья. Поэтому стране угрожают засухи и ухудшение качества воды в реках.

Из-за аномально сухой осени и зиму в Украине впервые могут уменьшить подачу воды из водохранилищ и ограничить права потребителей воды.

Из-за бесснежной зимы и длительного отсутствия осадков в Украине катастрофически мелеют водоемы. До критической отметки уже приближается один из самых знаменитых озер на Волыни – Свитязь, а в одной из крупнейших рек Украины – Десне – уровень воды упал до исторического минимума.

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Автор
Андрей Довгань
Место
Украина
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