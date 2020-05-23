Главная Новости
23 мая • обновлено в 14:42
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Жириновский сказал трудовым мигрантам не возвращаться в Россию

3.3т
Читать материал на украинском

Российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов, уехавших на родину из-за вспышки коронавируса.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Жириновский считает, что после снятия ограничений в стране может появиться большое число безработных россиян и в первую очередь занять трудовые места должны будут именно они.

"Из-за коронавируса из России уехало много трудовых мигрантов. В перспективе нужно ограничить их возвращение в Россию. У нас и так сейчас может быть больше безработных, и рабочие места нужны прежде всего гражданам России. А Средней Азии мы можем помочь большими заказами на фрукты, овощи, ягоды и другую продукцию, которая там растет или производится лучше. Пусть они работают дома, производят всё в избытке, а мы у них закупим это, может быть, даже с предоплатой", – сказано в сообщении.

"Места нужны россиянам": Жириновский сказал трудовым мигрантам не возвращаться в РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 23 мая в России было свыше 326 тысяч зараженных COVID-19. Таким образом страна вышла на третье место по количеству больных коронавирусом в мире.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
6
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Экономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги