“Жили намного беднее": блогер сравнил советские и современные зарплаты

Белорусский блогер Максим Мирович сравнил среднюю советскую зарплату со средней современной и пришел к выводу, что люди в СССР жили намного беднее, чем сейчас.

В частности, в Советском Союзе средняя зарплата составляла примерно 130 рублей, пишет Мирович в livejournal.

Блогер перечислил советские товары и их стоимость, а также, сколько можно их было купить на среднюю зарплату.

Продукты:

Колбаса вареная, 2,2 руб.................................можно было купить 59 кг.

Колбаса копченая, 4,5 руб................................можно было купить 29 кг.

Мясо (свинина либо говядина), 2,3 руб............можно было купить 56,5 кг.

Мясо (свежая вырезка на рынке), 4,5 руб.......можно было купить 29 кг.

Десяток яиц, 1,3 руб..........................................можно было купить 100 десятков.

Бутылка водки 2,87 руб.....................................можно было купить 45 бутылок.

Килограмм риса, 0,9 руб...................................можно было купить 144 кг.

Обед в столовой, 1 руб......................................можно было купить 130 обедов.

Поход в ресторан (скромный), 10 руб...............можно было сходить 13 раз.

Другие товары:

Пылесос "Тайфун", 45 руб.................................зарплаты хватало на 2,8 пылесоса.

Авиабилет Москва — Алма-Ата, 48 руб.........зарплаты хватало на 2,7 авиабилета.

Авиабилет Москва — Братск, 72 руб................зарплаты хватало на 1,9 авиабилета.

Сапоги женские на синтет. меху, 82 руб...........зарплаты хватало на 1,5 пар сапог.

Джинсы "Монтана", около 200 руб....................зарплаты хватало на 0,65 пар джинс.

Пальто женское, 110 руб...................................зарплаты хватало на 1 пальто и 20 рублей оставалось.

Магнитофон "Днепр-12", 147 руб......................зарплаты хватало на 0,8 магнитофона.

Люстра хрустальная, 230 руб............................люстра стоила почти 2 средние зарплаты.

Холодильник "Минск-16", 390 руб.....................холодильник стоил 3 средние зарплаты.

Цветной телевизор "Юность", 430 руб..............телевизор стоил почти 4 средние зарплаты.

Белорусский блогер Максим Мирович сравнил среднюю советскую заплату со средней современной и пришел к выводу, что люди в СССР жил намного беднее, чем сейчас Максим Мирович livejournal

По его словам, на сегодняшний день средняя зарплата в России, Беларуси и Украине составляет около $500.

Продукты:

Килограмм вареной колбасы стоит $2,2..............можно купить 227 кг (а не 59, как в СССР).

Килограмм сырокопченой колбасы стоит $6.......можно купить 83 кг (а не 29, как в СССР).

Свежее мясо стоит около $7 за кг.......................можно купить 70 кг (а не 56, как в СССР).

Десяток яиц стоит чуть больше $1.......................можно купить 450 десятков (а не 100, как в СССР).

Килограмм риса стоит примерно $0,8..................можно купить целых 625 кг (а не 144 кг, как в СССР).

Хороший обед в кафе стоит $4.............................можно купить 125 обедов (тут осталось как в СССР, но качество не сравнить).

Другие покупки:

За $500 можно купить телевизор.............это одна средняя зарплата, а в СССР это было 4 зарплаты.

Очень хорошие джинсы стоят сейчас $100.........можно купить 5 пар, а в СССР можно было купить 0,65 пары.

Женские сапоги можно купить за $100.................можно купить 5 пар, а в СССР зарплаты хватало на 1,5 пары.

Люстра стоит от $100.............................................можно купить 3-5 штук, в СССР люстра стоила 2 зарплаты.

Отличный холодильник стоит сейчас $500..........за зарплату его можно купить, в СССР холодильник стоил 3 зарплаты.

Турпоездка в Болгарию обойдется в $500............это как раз одна средняя зарплата сейчас, в СССР путёвка стоила 5 зарплат.

Белорусский блогер Максим Мирович сравнил среднюю советскую заплату со средней современной и пришел к выводу, что люди в СССР жил намного беднее, чем сейчас Максим Мирович livejournal

“Как видите – народ в СССР жил намного беднее, чем сейчас даже не в фигуральном, а в абсолютном числовом выражении – на среднюю зарплату можно было купить намного меньше товаров, чем сегодня. При этом учтите, что за среднюю зарплату мы взяли довольно высокую цифру в 130 рублей, при этом множество народу жило и на 70-100 рублей зарплаты. И это я еще даже не упоминаю дефицит – многие товары из списка в СССР нельзя было просто так придти и купить в магазине, это требовало дополнительных временных и нередко финансовых затрат”, – резюмировал Мирович.

Белорусский блогер Максим Мирович сравнил среднюю советскую заплату со средней современной и пришел к выводу, что люди в СССР жил намного беднее, чем сейчас Максим Мирович livejournal

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине минимальна заработная плата в 2020 году должна вырасти на 550 гривен.

Таким образом, размер минимальной зарплаты составит 4723 гривни. Об этом свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год.

Одновременно с этим будут повышены и должностные оклады работника по единой тарифной сетке.

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