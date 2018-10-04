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МирСпорт

''Заложники обстоятельств'': в Крыму признали ''понаехавших'' причиной тотальной безработицы

1.1тЧитать материал на украинском

В пабликах крымчане возмутились ситуацией, что до того момента пока в аннексированном Россией Крыму было меньше приезжих, у них не было такого количества безработицы, мусора и очередей.

На ситуацию обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец в своем Twitter. Он также поделился скрином с комментариями.

"Крым. Рашист задал вопрос, но что-то пошло не так: "Ваш сраный мост, которым вы все нам в нос тыкаете, можете себе в ср*ку засунуть. И поверьте, большая часть Крыма не хотела ни в какую Россию! Запомните это! И все, кто пишет гадости про Украину, все выкинули украинский паспорт?", - написал он.

В одном из пабликов, а именно "Феодосия Подслушано" аноним задал вопрос крымчанам.

"Вопрос к переехавшим в Феодосию! Как вам на новом месте? Быстро нашли работу? Какие плюсы и минусы жизни в Феодосии?" - написал он.

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На вопрос в паблике пользователи отвечали, что до оккупации Крыма россиян было меньше и что они не создавали им таким проблем, как существуют сейчас.

"Понаехало! А потом поликлиники - очереди. В садики - очереди. В школы - очереди. В магазины - очереди. На кладбище - очереди", "И что? Да, понаехали. Лично моя семья заложники обстоятельств. Я вообще не горю желанием тут жить. И поверь, мы не одни такие", "Свалить из этой дыры при первой возможности - самое адекватное решение", - написали комментаторы.

Некоторые вспомнили времена до 2014 года, когда пренадлежали Украине. И тогда им жилось намного лучше и спокойнее.

"Че вы все тогда сюда претесь? И еще при этом пытаетесь нас жизни учить, как-то без вас жили и без вашей ср*ной России и поверьте намного лучше жили. Такой Феодосия заср*ной и запущенной никогда не была до прихода России. И такого дележа города и беспорядка не было. А ваш ср*ный мост, которым вы все нам в нос тыкаете, можете себе в ср*ку засунуть. Что не пост, то обсер*лово, если вам так все не нравится, что тогда тут делаете? Выбор есть всегда", - написала Галина Галиновская.

По ее мнению, большая часть Крыма не хотела ни в какую Россию. "Запомните это! И всем, кто пишет гадости про Украину, все выкинули украинский паспорт? И отказались официально от гражданства? И живете с тем подобием документа, который получили в ФМС?".

Под постом КРЫМского бандеровца комментаторы писали о своих сочувствиях крымчанам и что представляют, как жителей раздражает подобная ситуация.

"Представляю, как раздражает крымчан вся эта раховская тупая быдломасса! Сочувствую", "Как те Сявки, что с курицей на паспорте, затем будут получать украинское гражданство, с пометкой - неблагонадежный коллаборационист?", "Забанили Галину?", "Мда, судя по комментариям, в той ленте, за Украину творят только женщины!" - написали пользователи.

''Заложники обстоятельств'': в Крыму признали ''понаехавших'' причиной тотальной безработицы
''Заложники обстоятельств'': в Крыму признали ''понаехавших'' причиной тотальной безработицы
''Заложники обстоятельств'': в Крыму признали ''понаехавших'' причиной тотальной безработицы
''Заложники обстоятельств'': в Крыму признали ''понаехавших'' причиной тотальной безработицы

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму всплыла очередная проблема с водой. У жителей Севастополя с кранов идет грязная и мутная вода.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Объекты
КрымУкраинаРоссиясоцсетиTwitter
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Николаев Олег
Николаев Олег
Хохлы одни между собой пишут, при чём тут Крым?
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