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МирСпорт

Покупка квартиры в Киеве: эксперт рассказал, как избежать рисков

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При покупке жилья в пригороде Киева стоит учитывать тот факт, что на этапе строительства для инвестора существует больше рисков, чем после его завершения.

Как пояснил в эфире ObozTV юрист по вопросам недвижимости Иван Кудояр, квартиры за городом легче покупать, потому что там, в основном, продается уже готовое жилье и риски - минимальные.

"При этом за городом покупать сложнее, потому что на этапе строительства больше рисков. Город имеет большую ликвидность. Допустим, себестоимость строительства (в Киеве. - Ред.) $600-700, а продают за $1 тыс. А если взять Софиевскую Борщаговку или Ирпень, - у них продажная цена $550 за квадратный метр – это вторичный рынок, а себестоимость $450", - пояснил он.

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Эксперт отметил, что при строительстве жилья за городом маржа закладена очень маленькая.

"Если учесть, что есть коррупция, воровство и два года еще впереди. То вкладывать в недвижимость за городом более рискованно в ту, котороя находится на этапе строительства, но менее рискованно уже в готовую", - резюмировал Кудояр.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что нужно знать, чтобы не попасть на мошенников при аренде квартир в Украине.

Место
УкраинаКиев
Объект
жилье
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