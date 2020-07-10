Зеленский переехал в Конча-Заспу: сколько стоил прежний дом президента и как он выглядит

Президент Владимир Зеленский на днях продал свой элитный коттедж под Киевом супруге заместителя фракции "Слуга народа" Юрия Киселя Валентине. Сумма сделки составила 12 млн гривен ($445 тыс.). Дом площадью 353 квадратных метра в поселке Иванковичи (Васильковский район, Киевская область) он приобрел в 2008 году за 815 тысяч гривен ($118,6 тыс. по курсу на тот момент). Сейчас глава государства живет на "даче Ющенко", куда недавно переехал.

OBOZREVATEL узнал, где жил Зеленский, и сколько стоит купить дом "как у президента".

"Маєток. Жемчужина Италии" – элитный коттеджный поселок в пригороде Киева. "Живописная природа, благоприятная экология, близость столицы, комфортабельная и высококачественная недвижимость премиум-класса", – указано на официальном сайте комплекса. Расстояние до Киева всего лишь 11 км. Сам комплекс находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением, а территория ограждена забором по периметру, въезд – через контрольно-пропускной пункт. В готовых домах установлена охранная и пожарная сигнализация.

Коттеджный городок "Маєток" Скриншот

Коттеджный городок "Маєток" Скриншот

Согласно декларации Зеленского, он приобрел здесь 2 объекта – оба в 2008 году. Первый – дом на 353 квадратных метра. Через 4 месяца будущий президент купил здесь же 12 соток земли за 702,2 тыс. гривен, что тогда равнялось $91,2 тыс.

Декларация Зеленского Сайт НАПК

Декларация Зеленского Сайт НАПК

На сайте "Маєтка" есть пару доступных вариантов. Их цена достигает от 1 тыс. долларов за квадратный метр. Таким образом, за $340 тыс. можно купить участок 12 соток и дом на 344 кв.м, но без отделочных работ.

Коттедж в "Маєтку" maietok.ua

Коттедж в "Маєтку" maietok.ua

Коттедж в "Маєтку" maietok.ua

Коттедж в "Маєтку" maietok.ua

Коттедж в "Маєтку" maietok.ua

На въезде в коттеджный городок вас встретит охрана, а пройти на территорию можно лишь по предварительной договоренности с хозяином.

Въезд в "Маєток" "Страна"

Въезд в "Маєток" "Страна"

Неоднократно дом с витражными окнами, тремя санузлами, просторной кухней-столовой, несколькими спальнями и летней террасой попадал в объективы камер. На тот момент шоумен оборудовал себе в коттедже спортзал, где снимал блог о здоровом образе жизни Ze Kubiki.

Кухня в доме Зеленского Скриншот

Кухня в доме Зеленского Скриншот

Сам участок даже удалось снять с высоты птичьего полета.

Вид с высоты птичьего полета "Страна"

Недвижимость в элитном комплексе также продают на крупных сайтах. Там можно просмотреть фото и характеристики комплекса. Сами же застройщики хвастаются преимуществами:

детский сад "Дримляндия";

школа-партнер "LIKO-School";

медицинский кабинет;

детская площадка;

теннисные корты;

футбольные поля;

лесопарковая зона площадью более 45 га;

живописное озера;

асфальтированные подъездные пути;

централизованное освещение;

тротуары, вымощенные брусчаткой.

"Маєток" lun.ua

"Маєток" lun.ua

"Маєток" lun.ua

"Маєток" lun.ua

"Маєток" lun.ua

"Маєток" lun.ua

"Маєток" lun.ua

"Маєток" lun.ua

По данным СМИ, в Иванковичах посреди поля сделали новую асфальтированную дорогу всего за пару месяцев. Местные жители считают, что шоссе построили в краткие строки специально для Зеленского. Президент и его охрана используют дорогу как еще один заезд в коттеджный городок.

Отмечается, что по новой дороге, кроме президента и его команды, никто не ездит – там якобы стоит шлагбаум.

По данным СМИ, сейчас Зеленский поселился в государственной резиденции в Конча-Заспе, известной как “дача Ющенко”. Журналисты зафиксировали, что после окончания рабочего дня главы государства автомобили из его кортежа въезжали на закрытую территорию поселка.

Также расследователи заметили, как утром с территории государственных дач выезжал автомобиль, зарегистрированный на имя жены президента Елены Зеленской. Через два часа после этого из тех же ворот выехал президентский кортеж.

Кортеж президента Схемы

Президентская государственная дача – это трехэтажный особняк более чем на две тысячи квадратных метров и несколькими гектарами земли вокруг. Дом имеет четыре спальни, санузлы, отделанные мрамором, лифт, кинозал, бильярдную, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет. Содержание дачи во времена, когда здесь жил Ющенко, обходилось государственному бюджету 30 млн гривен в год.

Президентская государственная дача Схемы

Журналисты сообщили, что обратились за комментарием к Зеленскому, но на момент публикации материала ответа не получили. Его пресс-секретарь Юлия Мендель отметила, что они не смогут оперативно предоставить комментарий, потому что "президент в командировке".