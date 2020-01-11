Жил в пятизвездочном отеле: Кернеса подловили на роскошном отдыхе в Италии

Мер Харькова Геннадий Кернес неделю провел в зарубежном отпуске в северной части Италии.

Как сообщает издание "Схемы" в Facebook, 10 января чиновник прилетел из Больцано в Харьков на частном чартере.

Отмечается, что самолет Cessna 560 Citation XLS+ с бортовым номером YU-PBB приземлился в аэропорту, где Кернеса уже ждало авто, которым он пользуется.

Отдых Кернеса facebook.com/corruption.schemes

Отдых Кернеса facebook.com/corruption.schemes

Отдых Кернеса facebook.com/corruption.schemes

Частную машину мэра Харькова отдельно пустили на территорию аэропорта.

Отдых Кернеса facebook.com/corruption.schemes

Отдых Кернеса facebook.com/corruption.schemes

Отдых Кернеса facebook.com/corruption.schemes

Отдых Кернеса facebook.com/corruption.schemes

По данным издания, к Больцано мэр также достался частным чартером с бортовым номером YU-TBA еще 2 января.

Отдых Кернеса facebook.com/corruption.schemes

Согласно информации источников издания, на борту, кроме самого Кернеса, находились его гражданская жена Оксана Гайсинская, охранники, Олег Гончар – такое же имя имеет бизнесмен из ближайшего окружения мэра, и Роберт Тедеев, которого в 2009 году задерживали по подозрению в участии в кровавой разборке в Голосеевском парке Киева.

Как указано в материале, перевозчик выступила частная авиакомпания Airpink, основанная в Сербии.

Отдых Кернеса facebook.com/corruption.schemes

"На уточнение, сколько ориентировочно будет стоить перелет из Харькова в Больцано этим бортом с таким же количеством пассажиров и обратно, в Airpink на наш запрос ответили - около 30 тыс. евро (798 тыс. грн)", – отмечает издание.

По информации СМИ, Кернес проживал в пятизвездочном отеле Palace Merano, где проводят оздоровительные процедуры. Диапазон стоимости номеров, как указано на сайте Palace Merano, стартует от 300 евро (7,9 тыс. грн) – почти 2 тысяч евро (53 тыс. грн) в сутки.

Palace Merano booking.com

Palace Merano booking.com

Palace Merano booking.com

При этом заработная плата Кернеса, согласно декларации за 2018 год, составила почти 850 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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