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11 января • обновлено в 10:54
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Жил в пятизвездочном отеле: Кернеса подловили на роскошном отдыхе в Италии

1.9т
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Мер Харькова Геннадий Кернес неделю провел в зарубежном отпуске в северной части Италии.

Как сообщает издание "Схемы" в Facebook, 10 января чиновник прилетел из Больцано в Харьков на частном чартере.

Отмечается, что самолет Cessna 560 Citation XLS+ с бортовым номером YU-PBB приземлился в аэропорту, где Кернеса уже ждало авто, которым он пользуется.

Отдых Кернеса

Отдых Кернеса

facebook.com/corruption.schemes

Отдых Кернеса

Отдых Кернеса

facebook.com/corruption.schemes

Отдых Кернеса

Отдых Кернеса

facebook.com/corruption.schemes

Частную машину мэра Харькова отдельно пустили на территорию аэропорта.

Отдых Кернеса

Отдых Кернеса

facebook.com/corruption.schemes

Отдых Кернеса

Отдых Кернеса

facebook.com/corruption.schemes

Отдых Кернеса

Отдых Кернеса

facebook.com/corruption.schemes

Отдых Кернеса

Отдых Кернеса

facebook.com/corruption.schemes

По данным издания, к Больцано мэр также достался частным чартером с бортовым номером YU-TBA еще 2 января.

Отдых Кернеса

Отдых Кернеса

facebook.com/corruption.schemes

Согласно информации источников издания, на борту, кроме самого Кернеса, находились его гражданская жена Оксана Гайсинская, охранники, Олег Гончар – такое же имя имеет бизнесмен из ближайшего окружения мэра, и Роберт Тедеев, которого в 2009 году задерживали по подозрению в участии в кровавой разборке в Голосеевском парке Киева.

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Как указано в материале, перевозчик выступила частная авиакомпания Airpink, основанная в Сербии.

Отдых Кернеса

Отдых Кернеса

facebook.com/corruption.schemes

"На уточнение, сколько ориентировочно будет стоить перелет из Харькова в Больцано этим бортом с таким же количеством пассажиров и обратно, в Airpink на наш запрос ответили - около 30 тыс. евро (798 тыс. грн)", – отмечает издание.

По информации СМИ, Кернес проживал в пятизвездочном отеле Palace Merano, где проводят оздоровительные процедуры. Диапазон стоимости номеров, как указано на сайте Palace Merano, стартует от 300 евро (7,9 тыс. грн) – почти 2 тысяч евро (53 тыс. грн) в сутки.

Palace Merano

Palace Merano

booking.com

Palace Merano

Palace Merano

booking.com

Palace Merano

Palace Merano

booking.com

При этом заработная плата Кернеса, согласно декларации за 2018 год, составила почти 850 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Геннадий Кернес
Место
Украина Харьков
Тег
отдых
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