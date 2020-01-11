Жил в пятизвездочном отеле: Кернеса подловили на роскошном отдыхе в Италии

Мер Харькова Геннадий Кернес неделю провел в зарубежном отпуске в северной части Италии.
Как сообщает издание "Схемы" в Facebook, 10 января чиновник прилетел из Больцано в Харьков на частном чартере.
Отмечается, что самолет Cessna 560 Citation XLS+ с бортовым номером YU-PBB приземлился в аэропорту, где Кернеса уже ждало авто, которым он пользуется.
Отдых Кернеса
facebook.com/corruption.schemes
Отдых Кернеса
facebook.com/corruption.schemes
Отдых Кернеса
facebook.com/corruption.schemes
Частную машину мэра Харькова отдельно пустили на территорию аэропорта.
Отдых Кернеса
facebook.com/corruption.schemes
Отдых Кернеса
facebook.com/corruption.schemes
Отдых Кернеса
facebook.com/corruption.schemes
Отдых Кернеса
facebook.com/corruption.schemes
По данным издания, к Больцано мэр также достался частным чартером с бортовым номером YU-TBA еще 2 января.
Отдых Кернеса
facebook.com/corruption.schemes
Согласно информации источников издания, на борту, кроме самого Кернеса, находились его гражданская жена Оксана Гайсинская, охранники, Олег Гончар – такое же имя имеет бизнесмен из ближайшего окружения мэра, и Роберт Тедеев, которого в 2009 году задерживали по подозрению в участии в кровавой разборке в Голосеевском парке Киева.
Как указано в материале, перевозчик выступила частная авиакомпания Airpink, основанная в Сербии.
Отдых Кернеса
facebook.com/corruption.schemes
"На уточнение, сколько ориентировочно будет стоить перелет из Харькова в Больцано этим бортом с таким же количеством пассажиров и обратно, в Airpink на наш запрос ответили - около 30 тыс. евро (798 тыс. грн)", – отмечает издание.
По информации СМИ, Кернес проживал в пятизвездочном отеле Palace Merano, где проводят оздоровительные процедуры. Диапазон стоимости номеров, как указано на сайте Palace Merano, стартует от 300 евро (7,9 тыс. грн) – почти 2 тысяч евро (53 тыс. грн) в сутки.
Palace Merano
booking.com
Palace Merano
booking.com
Palace Merano
booking.com
При этом заработная плата Кернеса, согласно декларации за 2018 год, составила почти 850 тыс. гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кернес пять лет избегает ответственности по уголовному делу о пытках, похищении человека и угрозах убийством. Мэр Харькова просто не является на заседания, а судьи благосклонно считают причины его неявки уважительными.
путинский олигарх Павел Фукс хочет стать теневым "смотрящим" своего родного города Харькова и определяется с кандидатурой губернатора области. Главным претендентом на этот пост якобы является первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса – Игорь Терехов.
Российский миллиардер Павел Фукс не имеет законных оснований пребывать в статусе гражданина Украины, поскольку завладел документами обманным путем.
Фукс развернул масштабную дискредитационную кампанию против главы редсовета OBOZREVATEL Михаила Бродского из-за того, что СМИ опубликовало ряд резонансных статей о том, как олигарх провернул хитрую схему с долгами Киевского метрополитена.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственно в карман путинского миллиардера.
В отместку за публикации о скандальной сделке Фукс начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, баннерную рекламу, а также планировал разгонять свою дезинформацию с проплаченных бордов.
Узнав об этом, Бродский заявил, что будет защищать свою репутацию от провокаций Фукса в суде.
Также Бродский подчеркнул, что не давал никакого согласия на использование своих фото на заказных бордах Фукса. В этой связи он предупредил все бордовые компании о готовящейся провокации.
Кроме того, Бродский раскрыл еще одну многомиллиардную схему Фукса в Украине. По его словам, олигарх сумел заполучить контроль над Госгеонедрами в Украине и даже пытался шантажировать бизнесмена на этой почве.
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