Жеваго решил обанкротить свою фирму, которая должна денег НБУ

Хозсуд Киева 9 сентября открыл производство о банкротстве ООО "Инициатор-Риэлти", которая принадлежит миллиардеру Константину Жеваго.

Об этом сообщает Finbalance. Учредителями компании является ЧАО "F&C Realty", ПАО "Киевсоюзшляхпроект", ООО "Нефтехимимпекс", которые связывали с владельцем обанкротившегося банка "Финансы и Кредит".

Стоит отметить, что инициатором иска о банкротстве "Инициатор-Риэлти" как раз и была "F&C Realty".

Компания должна денег НБУ

Хозсуд Киева удовлетворил иск НБУ к "Инициатор-Риэлти" и в счет частичного погашения задолженности банка "Финансы и кредит" по рефинансированию обратил взыскание на предмет ипотеки – нежилое здание площадью 2551,6 кв. м. по адресу Киев, ул. Кудрявская, 3/5.

Здание должны были выставить на публичные торги с начальной стоимостью 58,608 млн грн.

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Инициатор-Риэлти" и оставил без изменений решение суда первой инстанции.

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