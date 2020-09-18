Жеваго решил обанкротить свою фирму, которая должна денег НБУ
Хозсуд Киева 9 сентября открыл производство о банкротстве ООО "Инициатор-Риэлти", которая принадлежит миллиардеру Константину Жеваго.
Об этом сообщает Finbalance. Учредителями компании является ЧАО "F&C Realty", ПАО "Киевсоюзшляхпроект", ООО "Нефтехимимпекс", которые связывали с владельцем обанкротившегося банка "Финансы и Кредит".
Стоит отметить, что инициатором иска о банкротстве "Инициатор-Риэлти" как раз и была "F&C Realty".
Компания должна денег НБУ
Хозсуд Киева удовлетворил иск НБУ к "Инициатор-Риэлти" и в счет частичного погашения задолженности банка "Финансы и кредит" по рефинансированию обратил взыскание на предмет ипотеки – нежилое здание площадью 2551,6 кв. м. по адресу Киев, ул. Кудрявская, 3/5.
Здание должны были выставить на публичные торги с начальной стоимостью 58,608 млн грн.
Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Инициатор-Риэлти" и оставил без изменений решение суда первой инстанции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в начале декабря 2019 суд разрешил арестовать Жеваго, которого подозревают в растрате имущества банка "Финансы и кредит".
В конце декабря 2019 года Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с Жеваго.
В сентябре 2019-го Жеваго вызвали в ГБР для вручения подозрения.
22 февраля олигарх выкупил долги своего обанкротившегося банка.