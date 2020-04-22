Дело банка "Финансы и Кредит": Жеваго проиграл суд и не получит 1,5 млрд

Верховный суд оставил без изменений решение о взыскании с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 млрд грн долга в счет погашения долга по рефинансированию.

Таким образом, решение суда апелляционной инстанции по иску Национального банка Украины было оставлено без изменений, пишет Finbalance. В частности, ВС решил, что Киевский апелляционный суд 13 декабря 2019 года пришел к правильному выводу о том, что в установленный судом срок Жеваго "не устранил недостаток апелляционной жалобы и не оплатил судебный сбор".

В конце декабря прошлого года НБУ заявил, что решение Шевченковского райсуда Киева от 01.10.2019 г. вступило в силу и регулятор начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с Жеваго. По данным Нацбанка, на тот момент общий долг банка "Финансы и Кредит" перед НБУ по всем кредитам рефинансирования составил 6,6 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря 2019 года суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, которого подозревают в растрате имущества банка "Финансы и кредит".

В конце декабря 2019 года Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" олигарха Константина Жеваго.

В сентябре 2019 года олигарха, бывшего народного депутата Константина Жеваго вызвали в ГБР для вручения подозрения.

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) за 4,3% от изначальной стоимости продал долги обанкротившегося банка "Финансы и Кредит", который раньше принадлежал олигарху Константину Жеваго.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся