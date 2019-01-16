Жесткий ультиматум: посол США в Германии объяснил угрозы газопроводу Путина

Посол США в Германии Ричард Гренелл прояснил письма с угрозами введения санкций против немецких компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

Как передает его слова "Комсомольская правда", чиновник не видит ничего предосудительного в рассылке таких писем.

"Моя работа в качестве посла США заключается в том, чтобы быть представителем своей страны и сообщать о позиции моего государства властям Германии, представителям бизнеса, гражданскому населению, СМИ и общественности. Содержание этих писем не отличается от заявлений, которые мы озвучивали публично", - сказал дипломат.

Он также в очередной раз подчеркнул, что у США и Конгресса, в частности, есть свое мнение относительно реализации проекта "Северный поток-2", которое будет и дальше открыто выражаться немецким властям в рамках защиты интересов американцев и их страны.

Гренелл и Трамп German Pulse

Как сообщал OBOZREVATEL, Гренел предупредил немецкие компании о санкциях Вашингтона из-за поддержки "Северного потока-2". В ответ на это в Германии раскритиковали такой шаг США.

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