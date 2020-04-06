Украинка поразила рассказом о карантине в Израиле: люди подрались в очереди за яйцами

В Израиле в городе Ришон ле-Ционе люди подрались в очереди за яйцами: их завезли впервые после двухнедельного карантина, при этом цена их выросла в полтора раза.

Об этом рассказала украинка Наталья Давид, передает Gazeta.ua.

По ее словам, упаковка яиц до карантина на наши деньги стоила 82 грн, а теперь она подорожала до 135 грн, при это найти этот продукт сложно. Украинец Виктор Сколан, который живет возле Тель-Авива, рассказывает, что обычно этот продукт продавали в русском магазине. Там целая полка была заставлена яйцами. Сейчас на месте яиц - мука и крупы.

Очередь за яйцами Gazeta.ua

"В местных новостях сообщали, что в магазины должны завезти яйца, которые обычно покупают для промышленности. Это разбитый продукт в пакетах. Но застать такой мы не можем, а соответственно и приготовить что-то вкусное тоже. Яйца идут в выпечку и во многие блюда. В некоторых магазинах можно купить упаковку яиц, но при условии, что покупаешь что-то не менее как на 50 шейкелей (375 грн) в одних сетях или на 250 шейкелей (1875 грн) в других сетях", - подчеркнул украинец.

Он добавил, что также на днях начинается Песах, и яйца на этот праздник всегда популярны, "потому что в Израиле прекращают есть хлеб и всю выпечку на основе дрожжей или других типов брожения. К тому же через 2 дня все магазины вообще закроют. Люди в панике, потому что это один из дешевых продуктов для еды", - рассказал Сколан, добавив, что кроме яиц в Израиле исчезло сливочное масло, которое ранее привозили из-за рубежа. Вместо него есть маргарин местного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Израиля распорядилось закрыть все синагоги, мечети и церкви на фоне вспышки коронавируса. Израильские медики заявили, что пандемия оказалась более легкой, чем ранее предполагалось. Этому отчасти способствуют карантинные меры, которые снизили нагрузку на систему здравоохранения.

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